I 5 film più belli e memorabili con Joaquin Phoenix

Attore poliedrico capace di trasformarsi per i suoi ruoli, Joaquin Phoenix è davvero uno dei volti più importanti della Hollywood contemporanea. Che ne dite allora di fare una Top 5 dei suoi film più belli e memorabili? Via che si va.

Andiamo in ordine cronologico e cominciamo inevitabilmente con Il Gladiatore del 2000 di Ridley Scott. Un villain incredibile e immortale il Commodo di Joaquin Phoenix, perfetto contraltare del personaggio di Russell Crowe e capace di farlo conoscere al grandissimo pubblico in tutta la sua bravura, ottenendo la sua prima candidatura al Premio Oscar.

Seconda candidatura che invece arriva nel 2005 per Walk the Line - Quando l'amore brucia l'anima di James Mangold. Joaquin Phoenix interpreta il celeberrimo cantante Johnny Cash in un ruolo totale, struggente e davvero memorabile, per un film che racconta l'amore tra Johnny Cash e June Carter.

Il 2012 è poi l'anno di The Master diretto da Paul Thomas Anderson. Un ruolo difficile per Joaquin Phoenix, che interpreta un reduce della Seconda guerra mondiale con un disturbo da stress post-traumatico che viene convinto dal personaggio di Philip Seymour Hoffman a entrare in una sorta di setta ideologica. Entrambi saranno nominati all'Oscar.

Passiamo poi al 2013 con Lei di Spike Jonze: Joaquin Phoenix cambia totalmente registro e ci regala una dolcezza incredibile per un personaggio che si innamora della voce di un'intelligenza artificiale.

E chiudiamo per forza con l'interpretazione clamorosa che gli è valsa l'Oscar nel 2020, quella per Joker di Todd Phillips. Un film che ha conquistato tutto e tutti, con un Joaquin Phoenix totalizzante dal quale è impossibile staccare gli occhi. E tra l'altro quale sarà la trama di Joker 2?

Questa era la nostra Top 5 su Joaquin Phoenix: ma voi siete d'accordo o no? Diteci tutto nei commenti qua sotto e nel mentre ecco Joaquin Phoenix già in corsa per gli Oscar grazie a Napoleon.