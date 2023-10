I 5 film più belli con Denzel Washington: ecco la top 5

Quando una carriera è lunghissima e costellata di enormi successi è dura scegliere solo cinque film, eppure grazie al nostro speciale sistema di calcolo creato con leve e specchi proviamo a scegliere i cinque migliori film con Denzel Washington.

Partiamo con Glory - Uomini di gloria del 1989 di Edward Zwick. Il film racconta la prima unità combattente di volontari formata da afroamericani nell'esercito dell'Unione durante la Guerra di Secessione negli Stati Uniti. Denzel Washington per il suo ruolo si porta a casa il Premio Oscar come Miglior attore non protagonista.

Continuiamo con una delle tantissime (e quasi sempre molto fortunate) collaborazioni fra Denzel Washington e Spike Lee con Malcolm X del 1992, biopic dedicato a una delle figure più importante della lotta per i diritti afroamericani. Un film di denuncia spietata, come è nello stile di Spike Lee, con un Denzel Washington candidato al Premio Oscar come Miglior attore protagonista.

Passiamo poi a Philadelphia di Jonathan Demme del 1993. Una delle prime grande produzioni hollywoodiane a trattare esplicitamente e con forza il tema dell'AIDS, con due attori come Denzel Washington e Tom Hanks a raccontare una storia così importante.

Mettiamo in classifica anche Training Day di Antoine Fuqua del 2001, per cui Denzel Washington si aggiudica il suo secondo Premio Oscar come Attore protagonista per il ruolo del poliziotto veterano Alonzo Harris.

Chiudiamo ancora con Spike Lee e un gioiello come Inside Man del 2006. Una rapina in banca che nasconde più di quello che sembra, un detective interpretato da Denzel Washington e tanto tanto da scoprire.

E voi siete d'accordo con questa Top 5 su Denzel Washington? Quali sono i vostri film preferiti con l'attore statunitense? E soprattutto, nel caso in cui vi dovesse servire, sapete come ottenere la fiducia di Denzel Washington? Diteci la vostra nei commenti, noi vi lasciamo anche a quando Denzel Washington si rifiutò di baciare Julia Roberts.