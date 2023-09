I 5 film più belli in assoluto con Sylvester Stallone

Quando si parla di top 5 assolute non è mai facile stilare classifiche definitive, soprattutto per una superstar mondiale come Sylvester Stallone. Ma se volessimo provarci? Ecco allora una classifica (anzi, due) dei suoi migliori film.

Dato che restare oggettivi è impossibile andiamo un po' a vedere i due più grandi aggregatori di voti per quanto riguarda il cinema: Rotten Tomatoes e Metacritic. E scopriamo assieme quali sono, secondo i voti della critica, i cinque film migliori con Sylvester Stallone.

Partiamo con Rotten Tomatoes:

Al quinto posto abbiamo il Rocky Balboa del 2006 , per la regia proprio di Sylvester Stallone con il 78%

Quarto posto per Creed II del 2018 diretto da Steven Caple Jr. che ha un gradimento dell'83%

Medaglia di bronzo per il primo Rambo del 1982 diretto da Ted Kotcheff con l'86% di voti (e sapevate che all'inizio Sylvester Stallone odiava Rambo?)

Secondo posto per il primo storico Rocky del 1976 diretto da John G. Avildsen con un gradimento del 92%

Medaglia d'oro per Creed - Nato per combattere, primo capitolo del 2015 diretto da Ryan Coogler che arriva al 95%

Menzione d'onore per The Suicide Squad di James Gunn (90%) in cui Sylvester Stallone doppia King Shark.

Vediamo invece Metacritic:

Quinto posto per Creed II con il 66% di voti

Al quarto troviamo Guardiani della Galassia Vol. II di James Gunn con il 67%

Terzo posto per un film del 1975: Marlowe, il poliziotto privato di Dick Richards, che ha un gradimento del 70%, in cui però Sylvester Stallone ha soltanto un piccolo ruolo

Medaglia d'argento per il primo Rocky sempre con il 70%

Al primo posto ancora Creed - Nato per combattere, che raggiunge l'82% di voti positivi

Anche in questo caso citiamo The Suicide Squad e persino Z la formica, dove Stallone doppiava Weaver, entrambi al 72%.

E voi siete d'accordo con queste due classifiche o no? Qual è la vostra Top 5 dei film con Sylvester Stallone? Ditecela nei commenti! Noi intanto vi lasciamo la classifica dei film di Rocky secondo Sylvester Stallone.