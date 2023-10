I 5 film più belli in assoluto con Michael Caine

Lo sappiamo che scegliere soltanto cinque film con Michael Caine è davvero una scelta ai limiti dell'impossibile. L'attore britannico ci ha regalato interpretazioni assolute nel corso di una carriera lunga settant'anni. Con grande fatica proviamo a fare questa Top 5.

La notizia dell'addio di Michael Caine al mondo del Cinema ha colpito tutti, visto quanto l'attore ha significato per più generazioni di spettatori. In questa difficilissima cernita cerchiamo allora di prendere titoli che in qualche maniera ne hanno segnato e fatto brillare la carriera.

Cominciamo con Ipcress di Sidney J. Furie del 1965, primo di una fortunata serie di film spionistici con Michael Caine protagonista nel ruolo di Harry Palmer, una sorta di contraltare a James Bond in quanto decisamente più antieroe del suo "collega" più famoso.

Passiamo al 1966 con il film che ha fatto conoscere a tutto il mondo Michael Caine: Alfie di Lewis Gilbert. Successo mondiale, applausi ovunque per l'attore protagonista, un film che ha segnato profondamente la cultura british e il Cinema d'oltremanica in generale.

Nel 1971 arriva Carter di Mike Hodges: con un Michael Caine violento e senza mezzi termini, il film è prima stato respinto dalla critica inglese per essere poi rivalutato e diventare cult negli anni e da modello per registi come Quentin Tarantino.

C'è poi Vestito per uccidere di Brian De Palma del 1980. Un Michael Caine iconico e indimenticabile per un thriller che aveva sconvolto pubblico e critica per le tematiche affrontate e la raffinata crudezza tipica di De Palma.

Chiudiamo con Hannah e le sue sorelle di Woody Allen con il quale Michael Caine vinse il suo primo Premio Oscar. Uno dei capolavori di Allen e una delle interpretazioni migliori di tutta la carriera di Caine, c'è poco altro da aggiungere.

Ovviamente questa lista non esaurisce i film incredibili che hanno visto Michael Caine brillare, per questo citiamo anche: L'uomo che volle farsi re, Rita, Rita, Rita, Un colpo all'italiana, Mona Lisa, Gli insospettabili, Fuga per la vittoria, Le regole della casa del sidro, The Prestige e tanti altri.

Insomma: recuperate tutto il possibile con Michael Caine perché non ve ne pentirete. Ma voi li conoscevate questi film? Diteci la vostra nei commenti, noi vi lasciamo ai festeggiamenti di Michael Caine con Tom Cruise.