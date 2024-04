5 film a bassissimo budget che hanno fatto la storia del cinema

Minima spesa, massima resa. È proprio il caso di dirlo quando prendiamo in esame questi cinque film, divenuti dei veri e propri punti di riferimento nei loro rispettivi generi di appartenenza. Cinque film che hanno fatto la storia del cinema e in alcuni casi hanno dato vita a saghe che vanno avanti ormai da diversi decenni.

Interceptor

Tra poche settimane rivedremo al cinema un esponente della saga nata nel 1982 con il primo, intramontabile Interceptor. Mad Max: Furiosa, spin-off di Mad Max: Fury Road. Molti non sanno che il film con protagonista Mel Gibson costò meno di 400 mila dollari. Una cifra davvero molto bassa se si pensa che all’epoca una produzione come E.T. - uscito in quegli anni - costò 10.5 milioni di dollari. Inutile sottolineare quanto il primo Interceptor fu un successo senza tempo, con gli incassi che raggiunsero e superarono i 100 milioni di dollari. Cifre che gli valsero un Guinness World Record per essere il film con la maggiore plusvalenza in rapporto a costi e guadagni.

The Blair Witch Project – Il Mistero della Strega di Blair

Vent’anni dopo, nel 1999, sarà proprio la pellicola horror tra le più famose del ventesimo secolo a soffiare il Guinness dei primati ad Interceptor. In questo caso la cifra per la produzione fu davvero irrisoria: 60.000 dollari, a fronte di un incasso di 250 milioni di dollari. Numeri fenomenali per quello che divenne in poco tempo un cult del cinema horror di quegli anni. La scelta di girare il film in POV, dando allo spettatore la sensazione di essere lui a riprendere con la telecamera le scene, si rivelò azzeccata.

Moonlight

Ricordato per essere tra i protagonisti del siparietto agli Oscar 2017, Moonlight ha un altro interessante aspetto che vale la pena analizzare, ovvero i suoi costi di produzione. A fronte di una spesa pari a 1.5 milioni di dollari, una cifra bassissima per gli standard dell’epoca in cui è uscito, la pellicola di Barry Jenkins incassò al box office 65.3 milioni di dollari. Niente male, soprattutto se consideriamo che collezionò ben 5 nomination agli Oscar, 5 ai Golden Globe e 4 premi BAFTA, nonché 2 nomination ai premi SAG Awards. Tra i premi che si portò a casa, l’ambita statuetta come miglior film dell’anno, quella di miglior attore protagonista a un gigantesco Mahershala Ali e miglior sceneggiatura non originale per Barry Jenkins.

Paranormal Activity

La lista dei film horror low budget è lunga, ma più di ogni altro – strega di Blair a parte – la pellicola che ha fatto parlare di sé anche per i costi irrisori di produzione è Paranormal Activity. Uscito nel 2010, si è imposto immediatamente come uno dei film più chiacchierati dell’anno anche per il suo ridicolo budget di produzione, pari a soli 15.000 dollari. Sì, avete letto bene, quindicimila. E gli incassi? 194 milioni di dollari. Mica male come plusvalenza.

Rocky

Concludiamo questa lista di cinque film low budget con quello che più di ogni altro ha rappresentato un successo inaspettato. Rocky, il primo del 1976, è annoverato per essere tra i film di maggiore successo della storia cinematografica. A quasi cinquant’anni dalla sua uscita è ritenuto uno dei migliori esponenti della categoria film sportivi e, non da meno, è stato il trampolino di lancio per la carriera di Sylvester Stallone. Ma quanto ha incassato ogni film appartenente alla saga di Rocky? La prima pellicola diede vita ad un franchise che riuscì a racimolare oltre un miliardo di dollari: un successo inaspettato e ancora oggi incredibile. Girato in 28 giorni, il primo Rocky alla voce costi arrivò a circa 1 milione di dollari, con gli incassi che superarono abbondantemente i 200 milioni di dollari.

