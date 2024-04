5 film d'azione su Disney+ per un weekend all'insegna dell'intrattenimento

Nonostante il core della piattaforma possa trarre in inganno, Disney+ è pieno zeppo di piccole e grandi perle del cinema action, del passato e del presente. Dai classici anni ’80, vera e propria genesi del cinema action come lo conosciamo oggi, fino al presente, dove la spettacolarizzazione degli effetti speciali fa da padrona.

Kingsman – Secret Service

Si parte con il primo della saga tornata in auge con Kingsman – Le origini uscito nel 2021. Il film del 2014 vede tra i protagonisti un cast di eccellente valore, tra cui Taron Egerton nei panni del protagonista Eggsy, Colin Firth in quelli di Galahad e uno splendente Samuel L. Jackson, che interpreta divinamente il ruolo del nemico.

Commando

L’apoteosi del cinema action anni ’80, con un Arnold Schwarzenegger in formissima – in grado di trasportare un tronco secolare con un solo braccio e di aiutare la co-protagoniata Alyssa Milano a fare i compiti – non poteva di certo mancare in questa raffinata selezione. Il film è conosciuto per essere ricchissimo di battute satiriche che, negli anni, lo hanno reso un vero e proprio cult del meme. Imperdibile!

The Transporter

Potremmo definirla la versione europea di Fast and Furious. Non a caso Jason Statham è stato poi scelto per essere uno dei volti principali della saga ventennale action. The Transporter narra le vicende di un autista specializzato nel trasporto di pacchi supersegreti e, per farlo, ricorre ad ogni mezzo possibile e immaginabile con la sua BMW Serie 7 ricca di sorprese.

Grosso Guaio a Chinatown

Torniamo dritti nei favolosi anni ’80 con uno dei cult per eccellenza del cinema action di quel periodo, diretto da nientemeno che John Carpenter. Kurt Russel interpreta un rozzo camionista americano, tale Jack Burton, il quale si troverà invischiato in una vicenda nella spaventosa Chinatown di San Francisco tra misteriosi personaggi, creature mitologiche e tanto altro.

Prey

Concludiamo questa selezione di film action presenti su Disney+ con una produzione esclusiva della piattaforma. Prey, prequel di Predator, mette al centro la storia di una famiglia di nativi americani durante il diciottesimo secolo, i quali, loro malgrado, entrano in contatto con la creatura extraterrestre. La protagonista, Naru, interpretata da una meravigliosa Amber Midthunder, dovrà cavarsela facendo affidamento alle sole armi bianche e al suo intuito da cacciatrice.

