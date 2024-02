5 film assolutamente da vedere se avete amato True Detective

Tutti vorremmo rivedere una serie all'altezza della prima stagione di True Detective, perciò per provare a sopperire questa mancanza vi consigliamo cinque film che ricordano quelle atmosfere, tra indagini e killer.

Intanto per darvi ancora più consigli ecco 5 film da recuperare se state guardando True Detective Night Country, ora ne scegliamo cinque diversi che ricordano le atmosfere della prima stagione.

Partiamo con un film spagnolo uscito lo stesso anno di True Detective, cioè La isla minima di Alberto Rodriguez, davvero simile alla serie HBO. Nelle paludi del Guadalquivir spariscono due ragazze, costringendo una coppia di detective a passare da Madrid alla periferia per ritrovarle.

Non possiamo ovviamente dimenticare Zodiac di David Fincher, racconto dettagliato e preciso della caccia al killer dello Zodiaco, una snervante ricerca che davvero punta tutto sulle indagini.

Abbiamo poi Prisoners di Denis Villeneuve: bambini che spariscono nella periferia americana (qua vi verrà in mente la terza stagione di True Detective). A investigare un padre e un detective pronti a tutti pur di trovarli.

Ci spostiamo in Corea del Sud per Memorie di un assassino di Bong Joon-ho: omicidi a sfondo sessuale sotto la pioggia in un paesino rurale coreano con due detective molto diversi a indagare.

Chiudiamo con un altro film che invece ricorda il gelo di Night Country, e cioè Millennium di David Fincher. La sua rilettura del libro di Stieg Larsson è davvero da recuperare.

Ma voi li avete già visti questi film? Ditecelo nei commenti, noi vi lasciamo all'easter egg di True Detective 4 su Il silenzio degli innocenti.