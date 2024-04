5 film d'animazione in streaming su Netflix da vedere assolutamente

Navigare nel mare magnum di Netflix non è mai facile, tra produzioni originali, titoli che scadono e perle nascoste: vogliamo allora consigliarvi cinque film d'animazione presenti sulla piattaforma che secondo noi dovreste assolutamente vedere, rimanendo sull'animazione occidentale.

Partiamo con Dov'è il mio corpo di Jeremy Clapin: perla davvero nascosta nonostante la candidatura all'Oscar nel 2020, è il racconto struggente di una mano tagliata che cerca di ritornare al suo corpo, quello del ragazzo che l'ha persa.

Sempre candidato agli Oscar nel 2020 ma per fortuna diventato ormai quasi un classico natalizio è Klaus di Sergio Pablos. La rivisitazione della nascita della leggenda di Babbo Natale e del Natale stesso, per un film da vedere e rivedere.

Tanta potenza animata la potete trovare anche in Entergalactic, creato da Kid Cudi come accompagnamento al suo ultimo album e diretto da Fletcher Moules. Un prodotto in grado di mescolare la commedia romantica a immagini potenti e suggestive.

Impossibile poi non consigliarvi Pinocchio di Guillermo del Toro, grandissimo film che rielabora il racconto di Collodi tramite la sensibilità di uno degli autori contemporanei più riconoscibili nel cinema. Ecco la nostra recensione di Pinocchio.

Chiudiamo con Nimona, candidato all'Oscar nel 2024 e purtroppo passato in secondo piano visti gli inarrivabili avversari: riesce però a fare un bellissimo discorso sul capovolgimento di ruolo tra eroe e villain, attualizzando il fantasy in maniera brillante. Qua la nostra recensione di Nimona.

Ovviamente come vi dicevamo su Netflix è pieno di animazione giapponese da recuperare, però restando nell'ambito occidentale questi cinque prodotti sono assolutamente da vedere.

