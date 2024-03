5 film action presenti su Netflix da non perdersi assolutamente

Ogni tanto c'è bisogno di un po' di sana azione. E oggi siamo qui per venire incontro al desiderio dell'intrattenimento nudo e crudo che solo i film action sanno regalare, consigliandovi una selezione raffinatissima - anzi, "delicatissima", direbbe qualcuno che con il cinema ha a che fare da qualche anno! - di blockbuster d'azione.

Top Gun: Maverick

Iniziamo con uno dei sequel più richiesti dalla notte dei tempi, Top Gun: Maverick. La pellicola del 2022 ha racimolato un enorme successo di pubblico e critica, arrivando ad incassare 1.5 miliardi di dollari. La trama racconta le vicende di Pete "Maverick" Mitchell, divenuto Capitano di vascello della Marina degli Stati Uniti. La testa calda che lo contraddistingue non gli ha tuttavia permesso di diventare Ammiraglio, "costringendolo" ad accontentarsi di un ruolo ben più modesto.

Kong: Skull Island

Se siete tra chi ha apprezzato il Monsterverse, e non vedete l'ora di fiondarvi al cinema questo weekend per vedere l'ultimo capitolo della saga - ma non prima di aver letto la recensione di Godzilla e Kong - Il Nuovo Impero, non potete esimervi dal vedervi Kong: Skull Island. Il film, uscito nel 2017, è il secondo del filone inaugurato con il primo Godzilla del 2014, e funge da preludio alla storia dell'iconica scimmia gigante.

Interstellar

Una delle pellicole più controverse di Nolan, nonché epopea spaziale moderna. Interstellar non ha certo bisogno di presentazioni e si inserisce nella categoria film action con una trama profonda e complessa. Punto di riferimento per quanto riguarda la fantascienza, con una raffinatissima rappresentazione dello spazio profondo, Interstellar racconta il viaggio tra stelle e lo fa con un cast eccezionale, tra cui Matthew McConaughey, Anne Hathaway, Jessica Chastain e un irriconoscibile Timothée Chalamet, prima del successo di Dune 2, apprezzato anche da Steven Spielberg in persona.

Ready Player One

Amanti della cultura nerd e geek a rapporto: se avete voglia di un film che tratti questi temi con cognizione di causa, incastonandoli in un prodotto raffinatissimo e di pregevole fattura, Ready Player One è ciò che fa per voi. Tratta dall'omonimo romanzo di Ernest Cline - di cui vi consigliamo caldamente la lettura -, la pellicola racconta di un futuro distopico in cui l'uomo, sull'orlo di una società al collasso, passa la sua vita all'interno di una realtà virtuale alternativa attraverso l'uso di visori.

Spider-Man: Un nuovo universo

Poteva di certo mancare una puntina di cinecomic in questa selezione di film action da Netflix? Sony, nel 2018, ha tirato fuori dal cilindro quello che viene considerato uno dei migliori prodotti di animazione tratti dal mondo dei fumetti. Al di là della trama, che racconta le avventure di Miles Morales alle prese con il diventare Spider-Man in un multiverso in cui esistono tanti Peter Parker - ciò che lascia sbalorditi è la tecnica di animazione sopraffina.

Su AQUAMAN E IL REGNO PERDUTO (DS) è uno dei più venduti di oggi.