5 film action imperdibili, da guardare subito su Amazon Prime Video

Come al solito, molto dipende dal vostro algoritmo, basato su quelli che sono i vostri interessi. Per venire incontro all’esigenza di scoprire contenuti nuovi e - magari - scoprire qualcosa che potrebbe rientrare nei vostri gusti, abbiamo selezionato cinque film di azione imperdibili presenti su Prime Video.

L’Alba del Pianeta delle Scimmie

Partiamo con quello che ha dato il via al nuovo filone su Il Pianeta delle Scimmie. Primo capitolo della trilogia conclusa nel 2017 con The War – Il Pianeta delle Scimmie e che tornerà con Il regno del pianeta delle scimmie, il più lungo della saga. Il primo capitolo, uscito nel 2011, racconta gli albori della storia di Cesare e del suo padrone Will, interpretato per l’occasione da un James Franco ispirato. Se cercato azione e volete recuperare il nuovo filone narrativo del Pianeta delle Scimmie, fiondatevi su Prime Video.

Io Sono Nessuno

Io Sono Nessuno – Nobody in lingua originale – mette al centro un grandissimo Bob Odenkirk, conosciuto per la sua interpretazione del celebre Saul Goodman nel franchise di Breaking Bad. Hutch Mansell, il protagonista del film, è un uomo tranquillo, un padre di famiglia con due figli, una moglie, un lavoro d’ufficio e una vita apparentemente tranquilla. Peccato che, in realtà, sia un ex revisore della CIA e dell’FBI; una natura che emergerà a causa di alcuni "imprevisti" che coinvolgeranno lui e la sua famiglia, stravolgendo la sua tranquilla realtà.

Rampage – Furia Animale

Rifacendosi al mito del cabinato anni ’80, Rampage è un film d’azione con Dwayne “The Rock” Johnson in cui al centro ci sono… animali giganti. Ad un occhio poco attento potrebbe sembrare di vedere King Kong, o meglio, il figlio di King Kong - una delle tante facce del titano - che di recente è tornato al cinema con Godzilla e Kong – Il Nuovo Impero; in realtà lo scimmione albino, insieme ad altri mostruosi animali, non sono altro che il frutto di un esperimento andato male.

Uncharted

Il film racconta le vicende di un giovane Nathan Drake, ispirandosi apertamente al franchise di Naughty Dog, esclusiva PlayStation. Quel che potrebbe sembrare la solita, scadente trasposizione di un videogioco in salsa cinematografica, si rivela un ottimo prodotto di intrattenimento, con un Mark Wahlberg in grande spolvero e perfettamente centrato nel ruolo di Victor “Sully” Sullivan.

Scontro tra Titani

Ultimo, ma non per importanza, Scontro tra Titani, epopea che racconta le vicende di Perseo nella lotta con mostruosità che prendono spunto dalla mitologia greca. Il film, dalla durata di 106 minuti, vede tra i suoi protagonisti Liam Neeson nei panni di Zeus, Ralph Fiennes in quelli di Ade, Mads Mikkelsen come Draco e Luke Evans come Apollo. Insomma, un cast eccezionale che da il giusto peso ad un film molto appagante e caratterizzato da una trama per niente scontata.

