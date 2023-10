5 eroi che potrebbero fare la loro comparsa in The Marvels

Il Marvel Cinematic Universe, a detta di molti, non sta vivendo il suo periodo più roseo. A complicare ulteriormente la situazione potrebbe arrivare anche The Marvels, il nuovo film in uscita il 10 novembre nelle sale italiane.

La pellicola, che vedrà la curiosa interazione tra la Captain Marvel di Brie Larson, Kamala Khan (la giovanissima Iman Vellani) e il capitano Monica Rambeau (Teyonah Parris), non sembra avere affatto il potenziale per poter lasciare un marchio indelebile; a peggiorare ulteriormente la situazione si aggiungono le deludenti proiezioni per il box-office di The Marvels.

Tuttavia, la storia del cinema ci insegna quanto non bisogna mai giudicare un libro (o meglio, un film) dalla copertina. Nonostante il clima attorno al prossimo progetto non sia dei migliori, i Marvel Studios potrebbero tirare fuori dal cilindro qualche piacevole sorpresa e chissà, un inaspettato cameo, ritagliando ad inattesi personaggi un ruolo potenzialmente in grado di stravolgere le carte in tavola. Sognare è lecito: ecco, dunque, cinque comparse che ci farebbero balzare dalla comoda poltroncina in sala.

Howard il papero

Sulla carta, l’amatissimo papero antropomorfo è un Vendicatore, avendo preso parte alla Battaglia della Terra in Avengers: Endgame. Dunque, nessuno vieta che potrebbe aver avuto una qualche interazione con Captain Marvel. Non ci lamenteremmo, dunque, se il buon Howard the Duck si configurasse come l’arma segreta dell’inedito trio protagonista di The Marvels. Sicuramente, sarebbe capace di donare non poco brio.

Hulk

La post credit di Shang-Chi e la leggenda dei Dieci Anelli resta, ancora oggi, un colossale punto di domanda. In essa apparivano insieme (seppur in versione ologramma) Bruce Banner e Carol Danvers, coinvolti nelle vicende legate agli strani segnali dei Dieci Anelli. Per quanto sia improbabile, un coinvolgimento, anche di breve durata, del Golia Verde costituirebbe un gradito ritorno del personaggio al cinema, dopo il discutibile ruolo nella serie She-Hulk.

Thor

La breve sequenza del Bifrost nei trailer di The Marvels non può che averci fatto pensare ad un solo eroe: il potente Thor. È vero, la sua ultima avventura cinematografica non è stata affatto memorabile, tuttavia, in Endgame le scene del dio del tuono condivise con Captain Marvel lasciavano intendere un’ottima chimica tra i due. Sarebbe un peccato non rivederli più insieme.

Valchiria

Brie Larson e Tessa Thompson sono grandissime amiche fuori dal set e da anni continuano a stuzzicare la fantasia dei fan alludendo ad una possibile relazione tra Captain Marvel e Valchiria. Forse The Marvels potrebbe essere l’ultima spiaggia per assistere ad una possibile interazione tra le due eroine (che sia di tipo romantico o meno).

Jessica Jones

Questa è decisamente la wild card della lista, ma fantasticare non costa nulla. Carol e Jessica sono migliori amiche nei fumetti, pertanto non mostrare una loro benché minima interazione sarebbe una grande occasione sprecata per l’MCU. Inoltre, il suo collega Defender Matt Murdock, in arte Daredevil, è stato premiato con l’acclamato ritorno in Spider-Man: No Way Home e, addirittura, con una serie totalmente incentrata su di lui (Dardevil: Born Again). Ad onor del vero, anche la Jessica Jones di Krysten Ritter meriterebbe un’altra chance. Non succede, ma se succede…

È vero, The Marvels sarà il film più breve dell’MCU, pertanto ci aspettiamo un focus mirato solo ed esclusivamente sui personaggi chiave, per non diluire eccessivamente la narrazione. Eppure, una comparsa di qualche vecchia conoscenza potrebbe rappresentare una piccola, grande svolta per la pellicola.