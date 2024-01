Ecco 5 elementi che Deadpool 3 non deve assolutamente sbagliare

C'è davvero tantissima attesa per Deadpool 3, unico film del 2024 per quanto riguarda il Marvel Cinematic Universe, con l'arduo compito di risollevare un periodo non florido per il franchise dal punto di vista del pubblico e della critica. Ecco allora cinque cose che non deve sbagliare.

Partiamo con la comicità: Deadpool 3 dovrà essere cinico e irriverente, spesso sopra le righe e con un dark humor tipico del personaggio e delle sue scorse iterazioni. Magari spingendo ancora di più sull'acceleratore visto che sarà vietato ai minori di 18 anni come i due film precedenti.

E infatti l'altro elemento che non deve sbagliare è proprio la violenza, soprattutto per la presenza di Wolverine. Vedremo finalmente gli artigli del mutante in azione come si deve, pronti a smembrare nemici in ogni maniera come ha sempre fatto nei fumetti.

C'è poi la questione del suo posizionamento nell'MCU. All'inizio sembrava sarebbe stato solo un divertissement, ma Deadpool 3 salverà il Marvel Cinematic Universe stando a Matthew Vaughn, perciò le aspettative sono altissime dal punto di vista della continuity.

Altra cosa da non sbagliare è l'utilizzo dei cameo: sappiamo che Deadpool 3 sarà pieno di personaggi di vecchi film pre-MCU, perciò dovrà dosarli bene e renderli magari coerenti con la storia che vorrà raccontare. Infatti ci chiedevamo se Deadpool 3 sarà il vero film MCU sul multiverso.

Chiudiamo poi con la cosa più ovvia ma quella da non sbagliare per nulla al mondo: il rapporto Deadpool-Wolverine. L'anima da buddy comedy del film dovrà essere perfetta, altrimenti rischia di crollare tutto.

E secondo voi sono questi gli elementi che Deadpool 3 non deve sbagliare? Diteci i vostri nei commenti!