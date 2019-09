5 domande su Star Wars: L'Ascesa di Skywalker dopo il Triple Force Friday

La saga di Star Wars, iniziata nel lontano 1977, sta per concludersi con l'uscita dell'Episodio IX, L'Ascesa di Skywalker. Se da un lato i fan vogliono arrivare a dicembre senza sapere nulla che possa rovinare la visione del film, dall'altra sono moltissime le curiosità che vorrebbero soddisfare.

Succede così che il Triple Force Friday, l'evento in streaming di San Francisco in cui sono stati presentati i nuovi gadget e il merchandising che ruota intorno all'universo di Star Wars, crei molti altri interrogativi legati al prossimo film.

Ecco quindi cinque domande che ronzano nella testa dei fan da ieri.

1) Chi è Broolio?

Credevamo di conoscere almeno i nomi di tutti i protagonisti di L'Ascesa di Skywalker. Ieri, invece, sono stati rivelati un paio di personaggi che, per avere merchandising dedicato a loro, devono avere una certa importanza. Uno di questi è un alieno chiamato Broolio, simile a un minotauro per le sue corna taurine. Dovrebbe essere in qualche modo collegato al Millennium Falcon, trovandosi in un set Lego dedicato.

2) Chi è Babu Frik?

Ecco l'altro personaggio inatteso. Sembra un piccoletto, o forse lo è soltanto in confronto a C-3PO. A quanto pare è un costruttore di droidi, ma a parte questo il suo ruolo è tutt'altro che chiaro.

3) Perché Zorri Bliss vola su una Y-Wing?

A parte il nome, non sappiamo molto sul personaggio, che sarà interpretato da Keri Russell. A giudicare dal set Lego in cui è incluso, però, dovrebbe essere uno dei "buoni".

4) Perché Janna ha arco e frecce?

Anche su di lei, che sarà interpretata da Naomi Ackie, sappiamo ben poco. l'Universo Star Wars è da sempre un mix di tecnologia e scenari antichi, tuttavia le sue armi sembrano fin troppo desuete. Saranno forse frecce laser?

5) Dove sono Rey e l'Imperatore?

Ha stupito l'assenza di questi personaggi, come quella dei Cavalieri di Ren, tutti presenti nell'Episodio IX. Non è pensabile che non ci siano gadget ispirati a loro, quindi qual è il motivo della loro assenza?

In ogni caso, agli attori di Star Wars piace il merchandise del nuovo film. In attesa di Star Wars: L'Ascesa di Skywalker, guarda le cover di Empire dedicate al film.