5 disaster movie al cardiopalma da guardare su Netflix

Ci sono 3 film su Netflix da tenere d’occhio questa settimana, mentre in questo articolo elencheremo 5 disaster movie da non perdere presenti sulla piattaforma streaming.

Don’t look Up

Un meteorite sta per colpire il pianeta terra, la più classica delle premesse. Ma è un pericolo o un’opportunità? L’opera realizzata da Adam Mckay, prodotta proprio da Netflix e uscita nel 2021, sfrutta la più classica premessa del disaster movie per elargire la sua critica sociale senza risparmiare nessuno, e lo fa con un cast stellare: Jennifer Lawrence, Leonardo DiCaprio, Timothée Chalamet, Meryl Streep e tanti altri.

Bird Box

La linea tra disaster movie e post apocalittico è sottile, e in BirdBox c’è tutto. La visione di una presenza apparentemente invisibile ha scatenato un’epidemia di suicidi, e la protagonista, interpretata da Sandra Bullock, è costretta a sopravvivere vagando nel buio. Uno dei film Netflix che ha ottenuto più successo.

The Midnight Sky

In una realtà in cui un evento sconosciuto uccide la maggior parte della popolazione mondiale e contamina la superficie con radiazioni ionizzanti, The Midnight Sky racconta la storia di Augustine Lofthouse (George Clooney), l’unico scienziato sopravvissuto in una base artica.

IO – Sola sulla terra

La storia della scienziata Sam Weldon, che continua ad abitare il pianeta terra in solitaria dopo che l’umanità si è trasferita su una luna di Giove, nel tentativo di renderla nuovamente abitabile. Come protagonista c’è un’ottima Margaret Qualley post “C’era una volta a Hollywood”.

Pandora

Un film coreano, terra di grandi capolavori cinematografici. La trama ufficiale Netflix recita “Una cittadina rurale della Corea del Sud viene gettata nel caos quando un terremoto colpisce la più grande centrale nucleare della regione, causando la fusione del reattore. La risposta del governo? Mettere in quarantena la città e bloccare l'accesso a Internet.” Da non perdere.

