5 cose che proprio non vanno nel cinema di Zack Snyder

Se c'è un regista che sa polarizzare le opinioni è proprio Zack Snyder, che ha una schiera di fan sfegatati e al tempo stesso tantissime persone che non amano per nulla il suo cinema. Vediamo allora cinque elementi che non funzionano nella sua filmografia.

Cominciamo con l'uso smodato del ralenti in ogni momento. Zack Snyder non dosa mai il ralenti nei suoi film e spesso rende le scene lente e artificiose, spezzando il ritmo in maniera esagerata. Ve lo dicevamo anche nella nostra recensione di Rebel Moon - Parte 1.

La sceneggiatura è poi uno dei punti deboli dei suoi film. Spesso ci mette tanto tempo a raccontare le cose tagliando fuori elementi fondamentali o mescolando i generi alla rinfusa, com'è successo proprio per Rebel Moon ma anche per Army of the Dead.

La gestione dei personaggi poi non è il punto forte di Zack Snyder, che fatica a creare alchimia tra loro e spesso arriva alla fine del film senza che ci sia un vero legame fra i protagonisti.

C'è poi uno stile di regia pomposo e magniloquente che non sempre funziona con le immagini narrate, rischiando spesso di scadere nel trash vista l'esasperazione delle inquadrature.

Chiudiamo poi con la questione delle Snyder Cut che sta diventando esagerata, soprattutto con Rebel Moon che nella Snyder Cut sarà un film totalmente diverso.

E voi siete d'accordo con questi elementi? Vi piace Zack Snyder? Diteci la vostra nei commenti!