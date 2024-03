5 cose che non funzionarono affatto nel Dune diretto da David Lynch

Se pensate di odiare tanto qualcosa sappiate che comunque David Lynch odierà il suo Dune con più veemenza. Il regista infatti ha quasi disconosciuto il film, che per tanti motivi purtroppo non funzionava: ne abbiamo scelti cinque.

Cominciamo proprio dal perché David Lynch odia così tanto il suo Dune: non aver mai avuto il cut finale del film. Si sente che manca proprio di visione lynchiana di insieme e quindi la pellicola ne risente, sfrondata anche qua e là dalla produzione contro il volere del regista.

Nonostante questo il ritmo del film è comunque lento, con i momenti topici che risultano troppo distanti l'uno dall'altro e smorzano l'evoluzione degli eventi.

La sceneggiatura poi è molto ripetitiva e reitera gli eventi mentre stanno effettivamente succedendo, come per la svolta messianica di Paul, dato che lui si ripete in continuazione con il monologo interiore quello che gli è stato appena detto.

I dialoghi non così brillanti si riversano nella recitazione, perché gli attori non brillano anche a causa di battute ingessate e che non si amalgamano bene l'una con l'altra.

Chiudiamo con gli spiegoni: nel Dune di David Lynch è pieno zeppo di momenti in cui tutto viene spiegato e i personaggi stessi ripetono le cose, azzoppando ancora di più il ritmo della narrazione.

