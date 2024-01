5 cose che non devono mancare nella Snyder Cut di Rebel Moon

Ormai sappiamo che arriverà una Snyder Cut di Rebel Moon - Parte 1, anche se non sappiamo ancora quando. Perciò vediamo assieme cinque elementi che secondo noi non dovrebbero assolutamente mancare in questa versione del film di Zack Snyder.

Noi ci siamo già chiesti se c'era bisogno della Snyder Cut di Rebel Moon, ma sapendo che arriverà è normale immaginarsi determinati elementi da aggiungere.

Prima di tutto le scene di violenza che nel film vengono edulcorate proprio per evitare un rating più alto per quanto riguarda la censura.

Poi ci aspettiamo diverse scene in più che diano respiro al rapporto tra i personaggi e a come si sviluppa il loro senso di squadra.

Altro elemento che non deve mancare è un pezzo di worldbuilding che vada oltre le scene viste in Rebel Moon - Parte 1.

Inseriamo anche un po' di backstory per i tantissimi personaggi in gioco, che non vengono esplorati bene in questa versione uscita su Netflix.

Chiudiamo con le parole di Zack Snyder: vogliamo quindi, come dice lui, una versione heavy metal di Rebel Moon - Parte 1.

E voi cosa vorreste da questa Snyder Cut? Siete d'accordo con gli elementi che abbiamo scelto? Ditecelo nei commenti, noi vi lasciamo alla nostra recensione di Rebel Moon - Parte 1.