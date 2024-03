5 cose che il live-action di Naruto non deve assolutamente sbagliare, pena il disastro

Il fantasma di Dragonball Evolution incombe su progetti come il live-action di Naruto prodotto da Lionsgate. Il film ispirato al celebre manga di Masashi Kishimoto provoca nei fan un misto di attesa e timore. E quindi, sperando che vada tutto bene, passiamo in rassegna 5 cose che il lungometraggio non dovrà sbagliare.

Il cast

Come spiega la nostra recensione del live action di ONE PIECE, il cast è il primo punto di partenza per un adattamento ben fatto. A differenza del manga di Eiichiro Oda, che propone personaggi appartenenti a differenti etnie, l'opera di Kishimoto presenta volti più tipicamente giapponesi, ed è per questo che bisogna augurarsi un casting che pesca perlopiù dal panorama nipponico - almeno per quanto concerne quelli principali. D'altronde, l'importanza del cast giapponese in Shogun dimostra quanto sia importante l'aderenza culturale e linguistica. Al di là di questo aspetto, speriamo che gli attori scelti per il live-action di Naruto riescano a interiorizzare al meglio il carattere dei loro personaggi, dall'irruenza del ninja biondo alla flemma del buon Sasuke Uchiha.

Adattare, non rifare

Sempre prendendo ONE PIECE di Netflix, come esempio, riteniamo che non sia necessario un film che riprende uno a uno l'estetica dell'opera originale. Perché se è vero che il mondo pittoresco e variegato di Oda è un tratto distintivo dell'opera, c'è da ammettere che vedere sul grande schermo personaggi dai capelli rosa, argentati, e via dicendo, restituirebbe un effetto piuttosto straniante, soprattutto se rapportato ai toni molto spesso seriosi e drammatici di un'opera come Naruto.

I combattimenti

Coreografie ben fatte e scene d'azione leggibili, un fattore imprescindibile per un fan di Naruto. In tal senso, il fatto che Naruto sia diretto dal regista di Shang-Chi è una buona notizia. Destin Daniel-Cretton, nel cinecomic dei Marvel Studios, ha infatti dimostrato di saperci fare più che bene con i combattimenti basati sulle arti marziali.

Gli effetti speciali

Di certo Lionsgate non dovrà badare a spese. Man man che si prosegue nella storia, le tecniche e gli scontri di Naruto si fanno sempre più complessi e spettacolari. Già solo con le prime trasformazioni del protagonista con il manto della Volpe a Nove Code, senza contare tecniche come il Rasengan, il Mille Falchi o i Richiami, siamo sicuri che servirà un budget non indifferente per scongiurare "l'effetto cringe".

La storia

La storia di Naruto è lunga e stratificata. Non sappiamo quali siano i piani per questo progetto live-action, ma è essenziale che il film non esageri nel condensare troppo gli eventi, così da evitare una trama troppo confusionaria e poco chiara. L'ideale, ad esempio, è che il lungometraggio riadatti al massimo fino all'Esame di Selezione dei Chunin, così da dedicare il giusto spazio alla crescita e ai cambiamenti dei protagonisti.

