5 cose che (forse) non sapevate su Liam Neeson

Un attore come Liam Neeson fa sempre parlare di sé, sia che faccia ruoli più impegnati sia che si lanci in film action mordi e fuggi: ecco quindi per voi cinque cose che (forse) non sapevate sull'attore nordirlandese.

Cominciamo con il fatto che Liam Neeson è stato un boxeur amatoriale. Infatti all'inizio la sua "carriera" sembrava rivolta a quello. Uno sport che aveva infatti imparato fin da piccolo grazie al boxing club creato dal prete della sua parrocchia. Si è allenato nella boxe fino ai diciassette anni per poi puntare sulla carriera attoriale.

Quando era giovane fra i tanti lavori fatti ce n'è anche uno per la Guinnes: Liam Neeson ha infatti guidato un carrello elevatore per la celebre fabbrica di birra irlandese. Pare che proprio durante questo suo periodo come mulettista gli abbiano detto che sarebbe potuto diventare come Roy Rogers, cantante e attore statunitense star di tantissimi film western americani.

Il nostro Liam Neeson si è poi arrabbiato con i suoi nipoti per aver scaricato illegalmente Io vi troverò, il film che ne ha rilanciato la carriera in ambito action. Quando ha scoperto che persino i suoi nipoti l'avevano scaricato senza andarlo a vedere al cinema era convinto che sarebbe stato un flop, e invece è diventato uno dei suoi più grandi successi.

Un'altra curiosità su Liam Neeson è la sua convinzione che un cavallo lo abbia riconosciuto da un film all'altro. Sul set de La ballata di Buster Scruggs pare ci fosse un cavallo con cui Neeson aveva lavorato su un altro western. E stando all'attore l'animale lo ha riconosciuto perché lui se ne era occupato con molta cura durante il film precedente.

Ultima chicca è il fatto che Liam Neeson aveva timore di incontrare la regina. Nel 1999 gli è stato conferita l'onorificenza dell'Ordine dell'Impero Britannico per il suo lavoro nel cinema e a teatro, e quando ha incontrato la regina si era sentito le ginocchia molli per l'emozione.

