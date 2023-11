5 Classici Disney che dovreste proprio riscoprire

Tutti amiamo i Classici Disney e li abbiamo visti e rivisti in continuazione, eppure ce ne sono tanti che magari non riguardiamo da diverso tempo oppure che ci siamo un po' dimenticati: ne abbiamo scelti cinque per voi da riscoprire.

Partiamo con un film che in queste liste è spesso presente: Taron e la pentola magica del 1985. Poco successo per il Classico Disney eppure la capacità di rimanere nell'immaginario collettivo di molti che è rimasta ancora intatta. Tinte horror, un disegno immediatamente riconoscibile ed effetti visivi che valgono subito il recupero.

Passiamo poi a Oliver & Company del 1988, la storia di Oliver Twist trasporta in chiave animale e traslata a New York. Un film non particolarmente apprezzato dalla critica ma che si faceva forza dei suoi personaggi e del mood newyorkese che lo caratterizzava dall'inizio alla fine.

Nel 2001 esce poi Atlantis - L'impero perduto, un altro di quei Classici Disney poco amati dalla critica che però negli anni si è ritagliato una propria nicchia all'interno degli amanti dell'animazione, proprio per il suo stile peculiare e la mescolanza di disegno e scene in 3D.

Altro film che raramente viene citato quando si parla di Classici Disney è Koda, fratello orso del 2003. Un film che è rimasto sempre un po' in sordina nonostante una candidatura all'Oscar per l'animazione e che vi consigliamo davvero di recuperare.

Chiudiamo con Chicken Little del 2005, il primo Classico Disney a essere animato totalmente al computer. Una storia semplice ma non banale e una comicità sopra le righe per un film che davvero andrebbe recuperato.

E voi siete d'accordo con questa lista? Quali sono i vostri Classici Disney da recuperare?