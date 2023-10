I 5 Classici Disney più belli degli ultimi anni

Quando si parla di Classici Disney ognuno ha la propria personale classifica, la propria top 3, il preferito e tutto il resto. Ma se volessimo restringere il campo agli ultimi anni e fare una top 5 dei migliori? Ecco le nostre scelte.

Per non diventare matti facciamo una top 5 dell'ultimo decennio, cioè dei Classici Disney usciti dal 2013 al 2023, in ordine temporale. Anche perché quest'anno vedremo anche l'uscita del nuovo Classico Disney Wish.

Cominciamo inevitabilmente con Frozen: un successo clamoroso per la Disney, un film che ha conquistato i cuori di milioni e milioni di bambini e che ha affrontato il tema della parentela fra personaggi (le due sorelle in questo caso) come risoluzione della trama e significato di vero amore.

Poi abbiamo Big Hero 6: avventura, supereroi, Giappone in un mix capace di creare un personaggio amatissimo come Baymax e un'idea di fantascienza made in Disney sia per i più piccoli sia per chi è cresciuto a pane e Blade Runner.

Mettiamo nella Top 5 dei Classici Disney degli ultimi dieci anni ovviamente Zootropolis, uno dei migliori non solo del decennio, una critica sociale, un noir, un mondo speculare al nostro con tantissimi livelli di lettura. Davvero un capolavoro.

Abbiamo poi Oceania e il suo setting polinesiano: un'avventura per tutte le età con personaggi memorabili e un mondo folkloristico e musicale capace di mescolarsi alla perfezione.

Chiudiamo la Top 5 con Encanto, perché mai come questa volta la musica originale è tornata protagonista di un Classico Disney, grazie alla enorme bravura di Lin-Manuel Miranda.

E voi siete d'accordo con questa Top 5 o no? Quali sono i vostri Classici Disney preferiti dell'ultimo decennio? Ditecelo nei commenti, intanto vi lasciamo a tutto quello che dovete sapere su Wish della Disney.