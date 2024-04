5 cinecomic mai realizzati che avremmo voluto vedere tantissimo

La lista di cinecomic annunciati, immaginati e cancellati che non hanno mai raggiunto la sala cinematografica è lunghissima: ne abbiamo scelti cinque che per un motivo o per l'altro avremmo davvero voluto vedere.

Partiamo con Superman Lives, il film mai realizzato da Tim Burton in cui Nicolas Cage avrebbe dovuto interpretare l'Uomo d'Acciaio (sì, quello delle foto e della prova costume). Poi The Flash ha pensato bene di inserirlo mentre combatteva un ragno gigante, proprio quello che il produttore avrebbe voluto nel lungometraggio mai realizzato. Ci siamo anche chiesti se il cameo di Nicolas Cage in The Flash è vero oppure no.

Per l'Arrampicamuri facciamo doppietta: intanto lo Spider-Man di James Cameron con Leonardo DiCaprio nel ruolo di Peter Parker. I bozzetti c'erano, anche un po' di storyboard, ma alla fine non lo vedremo mai, chissà come sarebbe stato.

Ovviamente impossibile non citare Spider-Man 4 di Sam Raimi, che forse forse potremmo ancora vedere. Diventato famoso l'annuncio di Sony del quarto capitolo e poi la cancellazione per il reboot con Andrew Garfield. Ecco infatti gli ultimi rumor su Spider-Man 4 di Sam Raimi.

Anche solo per la storia enormemente travagliata che ha avuto, avremmo tanto voluto vedere l'ormai mitologico film su Gambit. Prima con il volto di Taylor Kitsch (visto in X-Men le origini: Wolverine) poi con Channing Tatum che subentra e passa anni e anni a tentare di rendere il film realtà, senza riuscirci mai.

Chiudiamo con il Batman di Ben Affleck, che poi è diventato lo splendido The Batman di Matt Reeves. Però rimarrà sempre l'amaro in bocca per non aver visto un lungometraggio sull'Uomo Pipistrello diretto dalle sapienti mani action di Affleck.

