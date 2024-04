5 casi clamorosi di attori che non hanno accettato un ruolo iconico

La vita degli attori è fatta di corsi e ricorsi, momenti in cui non è facile avere lungimiranza e scelte che rischiano di rivelarsi poi sbagliate. Ecco allora 5 attori che hanno rifiutato ruoli enormi e iconici nonostante avessero praticamente ottenuto la parte

Andiamo in ordine cronologico cominciando con Jack Nicholson che rifiuta il ruolo di Michael Corleone de Il padrino di Francis Ford Coppola. Ruolo diventato poi iconico grazie ad Al Pacino. Nicholson era convinto che attori italiani o italoamericani avrebbero dovuto interpretare quei ruoli, perciò aveva rifiutato la parte.

E Al Pacino che invece rifiuta Han Solo? Proprio partendo dal successo enorme di Il padrino, l'attore aveva ricevuto l'offerta di interpretare Han Solo nel primo Guerre stellari, ma il ruolo non lo convinceva quindi aveva declinato.

Spostiamoci al 1997, anno in cui esce uno dei film più iconici della Storia del Cinema: Titanic. Ecco, prima di Kate Winslet c'era un'altra attrice che avrebbe dovuto interpretare Rose: Gwyneth Paltrow, che però aveva rifiutato il ruolo. Kate Winslet si era pure presentata nuda al primo incontro con Leonardo DiCaprio in Titanic.

E Viggo Mortensen come Wolverine nel primo X-Men? Bryan Singer aveva incontrato proprio Viggo Mortensen prima di Hugh Jackman, solo che l'attore aveva declinato la parte per il timore di legarsi allo stesso personaggio per troppi film. Ecco intanto tutti i film con il Wolverine di Hugh Jackman dal peggiore al migliore.

Chiudiamo con Will Smith che aveva rifiutato Neo in Matrix. Ebbene sì, il ruolo che ha reso iconico Keanu Reeves era stato offerto a Smith che però ha poi deciso di rifiutarlo.

