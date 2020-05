Da 5 Bloods, il Vietnam secondo Spike Lee nel primo trailer del film

La stagione cinematografica estiva, almeno nelle sale, è ancora un'incognita, e così ci pensano Netflix e gli altri servizi di streaming a scaldare un po' l'atmosfera. Nei prossimi due mesi arriveranno nei nostri salotti diversi film piuttosto attesi, come Da 5 Bloods, il nuovo lavoro di Spike Lee.

Il film debutterà su Netflix il prossimo 12 giugno, e nella serata di ieri il regista di Blackkklansman ha condiviso su Twitter le prime immagini ufficiali: un brevissimo teaser, della durata di circa 30 secondi.

Netflix ha poi pubblicato oggi, lunedì 18 maggio, il trailer ufficiale, anche nella versione con sottotitoli in italiano (il titolo nel nostro paese sarà Da 5 Bloods - Come fratelli). Il film racconta la guerra del Vietnam, ed è incentrato su un gruppo di soldati afroamericani. Dopo la scoperta casuale di un tesoro nella giungla, i ragazzi decidono di seppellirlo e di tornare a recuperarlo in un secondo momento, a guerra finita. Durante le operazioni, però, il gruppo perde il suo leader, interpretato da Chadwick Boseman, protagonista di Black Panther. Decenni più tardi, nel presente, i soldati ormai maturi tornano in Vietnam per raccogliere i resti del compagno caduto e recuperare finalmente il tesoro.

Fanno parte del cast di Da 5 Bloods Delroy Lindo, Norm Lewis, Isiah Whitlock Jr. e Clarke Peters, nella parte dei quattro soldati superstiti ai giorni nostri, mentre Jonathan Majors interpreta Paul, il figlio del personaggio di Lindo.

In attesa del film, se non l'hai ancora fatto puoi dare un'occhiata alle prime foto di Da 5 Bloods - Come fratelli.