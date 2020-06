Da 5 Bloods: Spike Lee voleva Samuel L. Jackson, Giancarlo Esposito e Denzel Washington

Con un titolo come Da 5 Bloods consigliato persino da Stephen King, è evidente che Spike Lee abbia puntato davvero in alto per la produzione Netflix sulla guerra del Vietnam, eppure sembra che le sorprese e i retroscena siano appena iniziati, almeno secondo il quasi protagonista Giancarlo Esposito.

Ai microfoni di Collider il villain di Breaking Bad e The Mandalorian ha rivelato che non solo lui, ma altre tre star di Hollywood erano state contattate dal regista premio Oscar per dare un volto ai veterani del suo nuovo film.

"[Spike Lee] voleva me, Samuel L. Jackson, Denzel Washington e suo figlio", ha dichiarato Esposito, alludendo sicuramente a John David Washington quando parlava del quarto attore. L'idea originale del regista voleva i due Washington nei ruoli padre-figlio di Paul e David, successivamente interpretati da Delroy Lindo e Jonathan Majors. Jackson avrebbe prestato il volto ad Otis, ruolo toccato a Clarke Peters, mentre Esposito avrebbe vestito i panni di Eddie, interpretato poi da Norm Lewis:

"[Eddie] è un uomo d'altri tempi che si sarebbe gettato su una mina senza pensarci pur di salvare i suoi compagni, mi sarebbe piaciuto interpretare quel particolare personaggio, speravo davvero di essere in quel film. Amo Spike Lee e i suoi film e i messaggi che veicolano sono davvero potenti, soprattutto per via del cast che aveva in mente all'epoca. Purtroppo le riprese furono posticipate e Spike voleva che rimanessimo oltreoceano per tutto il tempo necessario. Io stavo ancora girando Better Call Saul e dovevo già destreggiarmi con Godfather of Harlem e dovetti rinunciare. È stata una scelta molto sofferta".

Come spesso accade, il vero limite per attori così talentuosi è il non avere il dono dell'ubiquità e, tra contratti firmati ed impegni già presi, l'intero quartetto si rivelò indisponibile per il tempo necessario a realizzare questo gioiellino, che potete comodamente guardare in streaming su Netflix. Per maggiori dettagli vi suggeriamo la nostra recensione di Da 5 Bloods.