Da 5 Bloods, Spike Lee: 'Il momento perfetto per guardare il film Netflix'

Nei giorni scorsi è stato pubblicato su Netflix il nuovo film di Spike Lee, Da 5 Bloods che racconta le vicende di 5 afroamericani che combattono la sanguinosa quanto fallimentare guerra in Vietnam, mentre negli Stati Uniti si combatte una guerra ben più complessa, per l'affermazione dei diritti dei neri.

In un'intervista a Variety, Lee ha parlato dei tempi dell'uscita del film: "Non posso prendermi il merito per questo. Il film è stato girato quando è stato girato", ha detto il regista. "Era pronto per uscire quando era pronto per uscire. E poi il mondo è cambiato per tutti. So che sembra molto particolare, ma ciò non significa che non sia la verità. E la verità di cui sto parlando è che il tempismo è tutto. Questo film uscito al momento giusto per tutto ciò che stiamo vivendo".

Delroy Lindo, che ha collaborato con Lee in molti dei suoi film prima di ricongiungersi a lui con Da 5 Bloods, afferma che il film è molto puntuale sulle discriminazioni razziali, indipendentemente dagli attuali eventi. "A grandi linee, cerca di lavorare partendo dal vivo della storia americana, indaga su tutto ciò che è successo in un momento molto impegnativo, spiegando al meglio ciò che ha sempre significato essere Nero in America".

"Ma anche se [l'omicidio di] George Floyd non fosse avvenuto - e sappiamo bene quanto tutti noi vorremo che ciò non fosse mai accaduto - [questo film] avrebbe comunque la stessa rilevanza. Spike Lee sprona da sempre tutta la società a guardare dentro se stessa e i suoi problemi ", ha aggiunto Lindo.

Come ben sappiamo, sin dal suo debutto con Lola Darling, la critica e il pubblico hanno notato la tempestività dei film di Spike Lee, che è da sempre molto attento a combattere per i diritti degli afroamericani. Di recente il regista è intervenuto anche sulla questione Via col vento, sottolineando quanto questo film abbia da insegnare a tutti i bianchi.