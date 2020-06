Da 5 Bloods: i Simpson avevano predetto anche il nuovo film di Spike Lee

I Simpson non si smentiscono mai e continuano a predire il futuro in maniera sorprendente: dopo l'invasione dei calabroni a Springfield, scopriamo che un episodio della settima stagione aveva anticipato la trama principale di Da 5 Bloods, il nuovo film Netflix di Spike Lee.

Il nuovo lavoro del regista si basa infatti sulla storia di quattro veterani della guerra del Vietnam, che decidono di tornare sul vecchio campo di battaglia per cercare il tesoro nascosto durante il conflitto. La premessa non può non ricordare la ventiduesima puntata della settima stagione de I Simpson, intitolata "La maledizione del pescediavolo battagliero".

Nell'episodio l'anziano Abe Simpson racconta di quando in gioventù aveva sottratto dei beni di valore ai nazisti, mentre militava con i suoi compagni d'armi, tutti ironici parenti degli abitanti di Springfield. Anche loro avevano deciso di nascondere il tesoro per poterlo utilizzare in un secondo momento, e la storia raccontata da nonno Simpson ha effetti anche sul presente, soprattutto perché è coinvolto anche l'avaro signor Burns. Ormai non c'è più niente che non sia stato già predetto dai Simpson: c'è una puntata per tutto!

Le analogie non finiscono qui, poiché in una particolare scena i "pescediavolo battaglieri" uniscono le mani per suggellare il loro patto, proprio come avviene nel film Netflix e stavolta la somiglianza è davvero inquietante. Cosa ne pensate? Avevate notato anche questa coincidenza? Per approfondire vi consigliamo la nostra recensione di Da 5 Bloods.