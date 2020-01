Da 5 Bloods, prima foto dal set del nuovo film di Spike Lee

Sight&Sound ha rivelato sul proprio profilo Instagram la prima foto ufficiale dal set di Da 5 Bloods, il nuovo film di Spike Lee che dopo il successo di BlackKlansman torna a suonare la carica in collaborazione con la piattaforma di streaming on demand Netflix.

La rivista scrive: "Sul posto con @officialspikelee e il cast vietnamita del suo prossimo Da 5 Bloods. Il film è interpretato da Chadwick Boseman, Delroy Lindo, Clarke Peters, Giancarlo Esposito e Paul Walter Hauser e ruota attorno a un gruppo di veterani del Nam che tornano nel sud-est asiatico nel tentativo di affrontare i loro traumi."

Il regista Spike Lee si è anche seduto con il magazine, rivelando: "Ci siamo resi conto che questa era un'opportunità per mostrare cosa hanno fatto i soldati neri del Vietnam. La prima persona che sia mai morta nel combattere per la bandiera degli Stati Uniti fu un uomo di colore, Crispus Attucks, che fu ucciso durante il massacro di Boston, combattendo contro gli inglesi. Quindi i neri stavano morendo per l'America fin dall'inizio. Durante la guerra del Vietnam, la popolazione afroamericana negli Stati Uniti era dell'11%, ma il numero di soldati neri che combattevano era del 31%. I nostri asini neri sono andati direttamente in prima linea, quindi abbiamo subíto un numero sproporzionato di morti e feriti. Oggi, quando l'agente Orange [nomignolo per il presidente Trump, ndr] accusa i giocatori neri della NFL di non essere patriottici, questa è una cazzata. Semmai, siamo stati i più patriottici: abbiamo combattuto per questo paese, nonostante siamo stati linciati ieri e oggi ci sparano per le strade".

Netflix non ha ancora rivelato la data di uscita del film, ma con le riprese già in corso - e visto l'argomento trattato - è fin troppo facile supporne l'arrivo in tempo per la stagione dei premi 2020/2021. Come al solito, vi terremo aggiornati.

Per altri aggiornamenti vi ricordiamo che in Da 5 Bloods ci saranno anche due star di The Wire.