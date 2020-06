Da 5 Bloods, com'è il film Netflix di Spike Lee? Online le prime recensioni americane

Uscirà su Netflix questo fine settimana, per la precisione il 12 giugno, l'attesissimo Da 5 Bloods di Spike Lee, suo secondo film prodotto da un colosso dello streaming che la stampa americana ha avuto modo di visionare in anteprima, pubblicando proprio nelle ultime ore le prime ed generalmente entusiastiche recensioni.

Il film racconta la guerra del Vietnam, ed è incentrato su un gruppo di soldati afroamericani. Dopo la scoperta casuale di un tesoro nella giungla, i ragazzi decidono di seppellirlo e di tornare a recuperarlo in un secondo momento, a guerra finita. Durante le operazioni, però, il gruppo perde il suo leader, interpretato da Chadwick Boseman, protagonista di Black Panther. Decenni più tardi, nel presente, i soldati ormai maturi tornano in Vietnam per raccogliere i resti del compagno caduto e recuperare finalmente il tesoro.



Ecco un paio di estratti di alcune recensioni americane.



Cinemablend: "Un'avvincente storia di una caccia al tesoro, con una sottocorrente tematica particolarmente potente fornita dalla storia del nostro paese e dalle profonde cicatrici lasciate dalla guerra" [5/5]



The Guardian: "Un film che è un ritratto d'azione oltraggioso, che schizza umori, generi, idee e filmati d'archivio su tutto lo schermo, sfruttando anche diverse alienazioni vaudville-brechtiane" [5/5]



Vulture: "Tirare fuori il pubblico dalla propria confort zone è stato uno dei principali obiettivi di Spike Lee sin dai primissimi lavori della sua carriera. Da 5 Blood è il suo film d'azione agit-prop ed è uno dei più grandi film che abbia mai realizzato".



The Independet: "Da 5 Bloods è così' impegnato nelle sue idee, nei suoi pensieri e in molte passioni che a volte sembra stia affogando al loro interno. Ma complessivamente è un'esperienza positiva e da non perdere" [3/5]



Tra gli altri, anche Indiewire e Collider hanno premiato il film di Spike Lee, dandogli una media valutazione di B, molto alta e positiva, considerando anche che in molti sostengono che sia uno dei film più spikeleeiani mai girati dall'autore afroamericano, dunque profondamente convincente o estremamente respingente.



Dipende da voi e dal vostro amore per il regista.