Da 5 Blood: prime foto, il film di Spike Lee tra 'Apocalypse Now' e 'Sierra Madre'

Vanity Fair nel suo ultimo articolo interamente dedicato, ha pubblicato le prime immagini ufficiali di Da 5 Bloods, il nuovo film co-scritto e diretto da Spike Lee che arriverà il prossimo mese direttamente su Netflix e che nel cast vanta anche la star di Black Panther, Chadwick Boseman.

Nel servizio possiamo quindi dare una prima occhiata al look del film e ai suoi personaggi così come a uno scatto dietro le quinte che mostra lo stesso Spike Lee sul set insieme agli attori. Nell'articolo apprendiamo che il film sarà ambientato nel Vietnam del 1968, quando in piena guerra cinque soldati apprendono dalla radio che Martin Luther King Jr. è stato assassinato a Memphis, Tennessee. Questa notizia darà da pensare ai personaggi che si chiederanno il perché debbano sacrificare la propria vita in Vietnam per un paese che non sembra preoccuparsi della loro incolumità.

Secondo Spike Lee, Da 5 Bloods sarà una via di mezzo tra Apocalypse Now e Il tesoro della Sierra Madre, ma questi non saranno gli unici classici cui il film renderà omaggio: "Nei miei film ho sempre reso omaggio alle pellicole che amo. Non voglio essere irrispettoso verso altri film sul Vietnam, eccetto forse Berretti verdi con John Wayne, che non è affatto uno dei miei eroi".

Lee ha poi parlato dei riferimenti a Donald Trump, con il personaggio interpretato da Delroy Lindo che nei giorni nostri rivela di essere un supporter del presidente: "E' qualcosa che mia madre mi diceva sempre, diceva: 'Spike, tutta la gente di colore non è uguale, non siamo tutti uguali né pensiamo allo stesso modo'. Abbiamo quindi questo gruppo, e dovevo mostrare della diversità al suo interno. Non potevano essere tutti simili, altrimenti non ci sarebbe stato dramma. Per rendere il personaggio di Paul più drammatico, l'ho reso uno di quei figli di puttana che indossano il cappello Make America Great Again di Trump".

Da 5 Bloods uscirà su Netflix il 12 giugno prossimo, intanto vi rimandiamo al poster ufficiale.