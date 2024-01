Cinque attrici ideali per la prossima Wonder Woman del DC Universe di James Gunn

Gal Gadot ha conquistato il pubblico grazie alla sua performance nei due film di Wonder Woman del DC Extended Universe e in Justice League ma ora è tempo di voltare pagina e per il nuovo DC Universe di James Gunn è in arrivo una nuova attrice. Ma quali potrebbero essere le candidate?

Ecco cinque attrici ideali per il ruolo di Wonder Woman per il DC Universe di James Gunn e Peter Safran.

Uno dei nomi maggiormente indicati negli ultimi mesi come ideale Wonder Woman è senza dubbio la star di Baywatch; Alexandra Daddario è una potenziale Wonder Woman per i fan e già da tempo sui social sono comparse delle fan art che la mostrano in un ipotetico look per un film.

Un altro nome piuttosto apprezzato sembra essere quello di Eiza González, attrice messicana conosciuta per diverse partecipazioni a film come Baby Driver - Il genio della fuga, Fast & Furious e Godzilla vs Kong.

E che dire di Ana de Armas, considerata da anni un'ottima opzione per il ruolo di Diana Prince. L'attrice, dopo il successo di Blonde di Andrew Dominik, nel quale recita nei panni di Marilyn Monroe, è entrata nel novero delle attrici maggiormente richieste di Hollywood e proprio Wonder Woman potrebbe essere il personaggio che le permetterebbe di consolidare il proprio status nel cinema americano. Anche Elizabeth Debicki, recentemente nei panni di Lady Diana Spencer in The Crown è stata inserita spesso in un'ipotetica lista di attrici adatte al ruolo. Non perdetevi la nostra recensione di The Crown 6 Parte 2.

Infine, Jodie Comer, star del piccolo schermo in serie come Killing Eve e del grande schermo come in The Last Duel, diretto da Ridley Scott. Voi quale attrice vorreste nel ruolo di Wonder Woman?