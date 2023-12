5 attori scomparsi che dovrebbero lavorare di più

Hollywood sa essere spietata con i propri attori e le proprie attrici, perciò oggi vogliamo sceglierne cinque che non lavorano così tanto ma secondo noi meriterebbero di avere più spazio nel panorama cinematografico.

Cominciamo con Emile Hirsch, amato da tutti per la sua interpretazione in Into the Wild ma che negli anni ha lavorato sempre meno di quello che si meriterebbe, non riuscendo a ritagliarsi mai il proprio spazio all'interno di Hollywood.

Poi c'è Josh Hartnett, volto che una decina di anni fa sembrava pronto a essere dappertutto a Hollywood ma che negli anni si è un po' perso. Fortunatamente l'abbiamo rivisto in Oppenheimer, nella speranza che possa rilanciarsi al cinema.

Non possiamo non mettere Brendan Fraser: per fortuna si sta riprendendo e negli ultimi anni tra il Premio Oscar e collaborazioni importantissime è di nuovo alla ribalta, ma vogliamo molto più Brendan possibile. E infatti ecco le parole di Brendan Fraser su Hollywood.

Nella lista inseriamo Jason Isaacs, il Lucius Malfoy di Harry Potter, che sebbene sia largamente conosciuto per quel ruolo meriterebbe più spazio al cinema. Tra l'altro proprio Jason Isaacs consigliò il look di Lucius Malfoy in Harry Potter.

Chiudiamo con un altro attore apparso in Harry Potter, cioè Rhys Ifans, spalla comica in Notting Hill spesso relegato a co-protagonista che dovrebbe avere ruoli molto più importanti.

E voi che attori scegliereste in questa categoria? Diteci i vostri nei commenti!