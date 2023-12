5 attori che potrebbero sostituire Jonathan Majors nell'MCU: chi sarà il nuovo Kang?

Clima teso ai Marvel Studios: dopo i flop del 2023 (ultimo il record negativo di The Marvels), le accuse rivolte al nuovo villain dell'MCU, il caos degli scioperi e lo slittamento dei prossimi progetti sembrerebbe che non ci sia proprio pace per gli studios. La ciliegina sulla torta? il licenziamento di Jonathan Majors.

Gli studios hanno atteso con pazienza, negli ultimi mesi, l'evoluzione della situazione dell'attore dopo le accuse di violenza domestica fino a quando non è iniziato il processo-lampo e l'arrivo del verdetto: per il tribunale, Jonathan Majors è colpevole. Marvel Studios ha deciso così di prendere le distanze dalla star lasciando un grande interrogativo: chi sostituirà Kang nell'MCU? Ecco 5 candidati perfetti come nuovo Kang.

Colman Domingo

Colman Domingo potrebbe arricchire il villain dell'MCU con una sfumatura più matura: Domingo, grande forza teatrale, ha con sé un importante bagaglio di esperienza. L'attore ha recitato in Lincoln di Steven Spielberg e Selma - La strada per la libertà di Ava DuVernay. Ma l'attore ha saputo conquistare il pubblico nel ruolo di Victor Strand nella serie TV spin-off Fear the Walking Dead.

John David Washington

Un'interpretazione straordinaria in Tenet di Christoper Nolan, senza dimenticare la performance in The Creator: John David Washington solidifica sempre di più la sua presenza nel panorama cinematografica e il suo nome non potrebbe non figurare tra i probabili candidati a nuovo Kang. L'attore ha un approccio più simile a Majors, permettendo così al personaggio un percorso più coerente.

Damson Idris

Il talento di Damson Idris è emerso pian piano in questi anni sul piccolo schermo prima come protagonista di Snowfall, Farming e poi con Black Mirror. Tra i prossimi piani dell'attore c'è il film sulla Formula 1 targato Apple TV: potrebbe essere il turno di Idris di fare il suo ingresso nell'MCU?

Daveed Diggs

Daveed Diggs, indimenticabile nel doppio ruolo di Gilbert du Motier de La Fayette e Thomas Jefferson nel musical Hamilton, ha già avuto qualche contatto con i Marvel Studios. L'attore, infatti, era lizza per interpretare La Cosa in I Fantastici Quattro ma potrebbe esserci ancora spazio per Diggs nell'MCU! Avendo già una certa dimestichezza con i doppi ruoli, Diggs potrebbe essere la scelta giusta per interpretare più varianti di Kang!

John Krasinski

Potrebbe essere il nome meno probabile, ma Mister Fantastic è al centro di una teoria che vede Reed Richards sostituire Kang nell'MCU. Come ricorderete, John Krasinski ha interpretato una variante di Mister Fantastic in Doctor Strange e il Multiverso della Follia, dimostrando di sapere gestire anche ruoli più dinamici (basti pensare a Jack Ryan nell'omonima serie Prime Video). Se così fosse, il percorso della saga del Multiverso prenderebbe una svolta inaspettata.

Il bivio a cui si trovano i Marvel Studios vede un recasting da un lato e un cambio di rotta dall'altro: Kang sarà ancora il villain dell'MCU? E voi cosa ne pensate? Scrivetecelo nei commenti!