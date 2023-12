5 attori che potrebbero sostituire Jonathan Majors come Kang

I Marvel Studios non stanno vivendo un momento tranquillo, perché Jonathan Majors è attualmente sotto processo per le accuse di violenza domestica da parte dell'ex fidanzata. Visti i precedenti, quindi, c'è la possibilità che Disney decida di sostituire l'attore. Ecco 5 volti papabili.

Cominciamo con l'idea che era balzata nella mente di tutti dopo Guardiani della Galassia Vol. 3: Chukwudi Iwuji. L'Alto Evoluzionario potrebbe rivelarsi una variante di Kang e diventare il volto principale dei prossimi film.

Nella lista mettiamo anche Yahya Abdul-Mateen II, fisico imponente e già avvezzo ai cinecomic visto che interpreta Black Manta nel franchise di Aquaman della DC e potrebbe tranquillamente sostituire Jonathan Majors.

Abbiamo poi John Boyega, anche lui già rodato per quanto riguarda i grandi franchise (è stato il Finn della nuova trilogia di Star Wars) e anche come attore action ha già dimostrato il suo valore, per esempio in Attack the Block o Pacific Rim - La rivolta.

Per una scelta invece più particolare ci sarebbe Lakeith Stanfield, attore di grande talento che ha mescolato in carriera film più indie e d'autore a partecipazioni da grande pubblico, l'abbiamo infatti visto nel remake de La casa dei fantasmi (e qui trovate la nostra recensione di La casa dei fantasmi).

Chiudiamo con John David Washington, attore ormai consolidato nel grande cinema che potrebbe diventare il nuovo volto di Kang al posto di Jonathan Majors.

E secondo voi se la Disney decidesse di licenziare Majors sceglierebbe uno di loro per Kang? Diteci la vostra nei commenti, noi vi lasciamo agli aggiornamenti sul processo a Jonathan Majors.