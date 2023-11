5 attori perfetti per interpretare Naruto nel remake di Hollywood

Il film live action di Naruto comincia a prendere forma e, come da programma, iniziano ad uscire le prime indiscrezioni che riguardano il cast di attori che prenderà parte all’adattamento. Per quanto non ci siano ancora nomi ufficiali, possiamo provare ad immaginare quali attori potrebbero interpretare il personaggio principale nel lungometraggio.

Dopo aver riportato le prime novità riguardo il live action di Naruto, torniamo a parlare del rinnovato progetto, capace di tornare in vita probabilmente anche grazie al successo di One Piece, per stilare una lista di candidati al ruolo di Naruto Uzumaki.

Il primo attore che ci viene in mente è Jacob Hopkins, che, vista la tanta esperienza per quanto riguardi il doppiaggio di personaggi animati e la grande passione per Naruto, potrebbe portare freschezza ed entusiasmo ad un prodotto che necessita certamente di ricevere l’affetto dei fan del franchise.

In questo senso, non possiamo non citare il nome di Dylan Sprouse, già protagonista di un cosplay dedicato al personaggio di Naruto e in prima fila, nell’ormai lontano 2015, tra i candidati alla trasposizione, quando la voce iniziò a circolare.

Kodai Matsuoka, dal canto suo, ha già potuto interpretare l’Hokage in varie rappresentazioni teatrali e potrebbe essere considerato, date anche le sue capacità acrobatiche, uno dei favoriti per ottenere la parte.

Lo spettacolo live del 2021 ha invece visto protagonista Masaki Nakao. L’adattamento è stato un successo importante in Giappone, consentendo al giovane attore di guadagnare popolarità in patria. Il passaggio a Hollywood potrebbe passare proprio per il nuovo film Lionsgate dedicato al manga di Masashi Kishimoto.

L’ultimo nome, il più celebre tra quelli citati non può non essere quello di Tom Holland, già protagonista del Marvel Cinematic Universe e della trasposizione del videogioco di Uncharted. Grazie alla sua ottima abilità nei prodotti d’azione, potrebbe donare la sua esperienza e la sua intensità al personaggio di Naruto.

In attesa di capire quali saranno i protagonisti di Naruto e di sapere qualcosa di più rispetto alla produzione dello stesso, vi lasciamo alla recensione del live action di One Piece, vero fenomeno televisivo dell’estate e importante passo in avanti per quanto riguardi gli adattamenti da manga e anime.