5 attori che sarebbero perfetti per Batman: The Brave and the Bold

Chi interpreterà Batman nel DCU? Al momento non è dato saperlo ed è probabile che bisognerà aspettare ancora un po' per avere aggiornamenti ufficiali da parte di James Gunn, ma i candidati certamente non mancano.

Il primo è ovviamente Alan Ritchson, star di Reacher e Fast & Furious che in questi giorni si è auto-candidato per interpretare il Bruce Wayne del DCU dei DC Studios, che esordirà presumibilmente nel film già annunciato Batman: The Brave & The Bold, affidato al regista Andy Muschietti. Ma in passato sono stati fatti anche molti altri nomi, tutti più o meno interessanti.

Tra questi c'è Jeffrey Dean Morgan, che ha interpretato Thomas Wayne in Batman vs Superman: Dawn of Justice e che ha sempre stuzzicato i fan sulla possibilità di interpretare prima o poi la sua versione di Batman Flashpoint, un treno forse ormai partito per sempre ma che apre a considerazioni inevitabili: sappiamo infatti che Batman: The Brave & The Bold vedrà per la prima volta Bruce Wayne nei panni di padre, il che vuol dire che ci si aspetta un attore abbastanza maturo per essere credibile non solo nel ruolo di Batman, ma anche nel ruolo di genitore. E con Robert Pattinson già interprete di un Batman giovane e alle prime armi, è possibile che il Batman del DCU sarà un po' più in là con gli anni. In tal senso Jensen Ackles è una delle scelte preferite dai fan, ma che dire del 'collega' Anthony Starr, interprete di Patriota in The Boys? Infine, ci sembra suggestiva anche l'ipotesi Austin Butler, candidato all'Oscar per Elvis (per un Bruce Wayne più giovane).

Quel che è certo è che, chiunque sarà scelto per il ruolo, si ritroverà ad affrontare una sfida non da poco: per la prima volta, infatti, Batman del grande schermo sarà condiviso da due attori, dato che Robert Pattinson 'occupa' già il ruolo nel franchise stand-alone The Batman di Matt Reeves. In precedenza, Michael Keaton, George Clooney, Val Kilmer, Christian Bale, Ben Affleck e lo stesso Robert Pattinson si erano succeduti 'regolarmente' senza mai accavallarsi.

Una situazione non comodissima, e non a caso a quanto pare James Gunn aveva offerto a Matt Reeves la possibilità di includere The Batman nel DCU.