5 attori da Oscar che hanno rifiutato offerte da Marvel e DC

Il Marvel Cinematic Universe si è trasformato nel corso degli anni in una vera e propria macchina capace di trasformare attori sconosciuti in vere e proprie star. E il DC Universe non è stato da meno. Nonostante la notorietà, entrambi hanno ottenuto nel corso della loro storia dei rifiuti.

Mentre iniziano a circolare delle voci riguardo la Marvel che sarebbe alla ricerca di sceneggiatori per un film sugli X-Men, non si può far altro che pensare cosa sarebbero potuti essere l'MCU e la DC se avessero avuto attori diversi a vestire i panni degli personaggi che compongono entrambi gli universi. Tantissimi interpreti, nel corso delle loro pluripremiate carriere, si sono trovati vicini alla possibilità di interpretare un supereroe o un villain decidendo poi di rifiutare per dedicarsi a ruoli diversi.

Uno dei no più plateali è stato sicuramente quello ricevuto dai Marvel Studios da parte di Joaquin Phoenix. L'attore, infatti, ha rifiutato ben due volte di collaborare con lo studio che l'aveva contattato in due momenti diversi per interpretare prima Hulk e poi Doctor Strange. Un altro interprete che è stato più volte avvicinato al mondo dei cinecomic è stato il compianto Robin Williams che per tre volte si ritrovò vicinissimo ad entrare nell'universo di Batman. Nel 1989, infatti, fu una delle prime scelte di Burton per Joker prima che il ruolo venisse affidato a Jack Nicholson. Una situazione simile si è ripetuta poi nel 1995 con Batman Forever e nella trilogia di Nolan.

Leonardo DiCaprio, invece, fu accostato ad un mai realizzato film di Spider-Man diretto d James Cameron. Prima di rifiutare la parte però, l'attore lesse attentamente il copione decidendo poi di non voler far quel tipo di pellicole nel corso della sua carriera. Per quanto riguarda la DC, invece, pare che per anni l'attrice prediletta per interpretare Wonder Woman fosse stata Sandra Bullock. In una intervista l'interprete ha ammesso, però, di non essere pronta ad affrontare la parte e che, secondo lei, ci sarebbero state attrici molto più adatte per interpretarla. L'ultimo nella lista, ma non meno importante, è Matthew McConaughey che fu vicinissimo ad interpretare Ego, padre di Peter Quill in Guardiani della Galassia Vol. 2.

Non è la prima volta che diversi attori vengono accostati al mondo dei cinecomic. Una nuova fanart mostrerebbe Henry Cavill nei panni di Capitan Bretagna, uno dei più grandi sogni dei fan del Marvel Cinematic Universe. Cosa ne pensate? Raccontatecelo nei commenti!