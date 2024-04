5 attori DC che vorremmo rivedere nell'universo DC di James Gunn

Sono tantissimi gli attori che nel corso di oltre cinquant’anni di trasposizioni cinematografiche delle opere DC hanno fatto la loro comparsa. Oggi vogliamo dare il giusto credito a cinque interpreti che hanno prestato il loro volto alla DC, che vorremmo rivedere nel nuovo corso di James Gunn.

Gary Oldman – James Gordon

Il primo che ci viene in mente è il commissario James Gordon della versione di Batman partorita dalla geniale visione di Nolan. Gary Oldman, che ha all’attivo un Premio Oscar, un Golden Globe, due BAFTA e una valanga di altri premi e nomination, è uno dei volti più apprezzati della trilogia di Nolan. E ci piacerebbe davvero rivederlo nei panni del commissario della stazione di polizia creato da Bob Kane e Bill Finger nel 1939.

Kevin Spacey – Lex Luthor

Seppur per molti possa sembrare scontato – Kevin Spacey è per tanti il cattivo per eccellenza del cinema – ci piacerebbe proprio rivederlo nei panni del nemico giurato di Superman. Nota di merito per l’interpretazione di Jesse Eisenberg nel DCU degli ultimi anni, davvero sopra le righe. Ciò nonostante siamo convinti che Kevin Spacey possa ancora donare il giusto lustro ad un personaggio profondo, ambiguo e caratteristico come Lex Luthor.

Danny Devito – Pinguino

Probabilmente la miglior trasposizione cinematografica del Pinguino, nonostante si stia parlando molto bene di The Penguin di cui Colin Farrell ha recentemente parlato. Danny Devito ha davvero il phisique du role per reinterpretare uno dei nemici più insidiosi dell’uomo pipistrello. Se ne era discusso l’anno scorso, quando lo stesso attore di origini italiane aveva confermato che tornerebbe volentieri a vestire i panni del Pinguino, in quello che possiamo definire un multiverso dove tutto è possibile. E noi la pensiamo come lui.

Cillian Murphy – Spaventapasseri

Tornato recentemente alla ribalta con la vittoria dell’Oscar come miglior attore protagonista in Oppenheimer, Cillian Murphy ha rappresentato un ottimo Spaventapasseri nella trilogia di Nolan. Pensate che, per un pelo, lo stesso attore avrebbe potuto vestire i panni di Batman nella medesima saga. Cillian Murphy ha inoltre confermato che farà un nuovo film con la Universal, che racconterà ancora una storia vera.

Michael Keaton – Batman

Il nostro più grande desiderio, un guilty pleasure per dirla in altri termini, è rivedere Michael Keaton indossare il mantello del cavaliere oscuro. Tornato nel catastrofico The Flash per interpretare il ruolo, Keaton sarebbe ancora un perfetto Batman “attempato”. A dimostrazione di ciò, il siparietto che si è consumato durante l’ultima cerimonia degli Oscar, in cui lo stesso Devito, in compagnia di un altro ex attore DC, Arnold Schwarzenegger, incalzava Keaton sulla questione.

