5 attori e attrici fermi da troppo tempo al cinema: che fine hanno fatto?

Ogni tanto Hollywood rischia di diventare soffocante, e ci sono attori che si prendono lunghe pause dopo anni di carriera: vediamone allora cinque che non lavorano da un po' e che vorremmo rivedere in un nuovo progetto a breve.

Partiamo con Helen Hunt, star di commedie romantiche e non solo a cavallo tra 1999 e 2000 ma che negli ultimi anni si è vista davvero poco: l'ultimo suo ruolo risale al 2021, per un film comunque poco conosciuto al grande pubblico in cui faceva anche un piccolissimo ruolo.

Tolto il Matrix Resurrections del 2021 anche di Carrie-Ann Moss si sono un po' perse le tracce al cinema. Pochissimi film fatti negli ultimi anni con tante pause nel mezzo, per un'attrice ancora iconica grazie al ruolo di Trinity.

Ve lo ricordate il Jack Shephard di Lost? Perché Matthew Fox non fa un film dal 2015 e non si sa se e quando tornerà sul grande schermo, anche se ormai le serie televisive sono diventate quasi la sua unica casa.

Altra attrice che è sparita dai radar della sala è Catherine Zeta-Jones: volto iconico del cinema internazionale che però è dal 2016 che non prende parte a un lungometraggio (anche se l'abbiamo vista in qualche puntata di Mercoledì). Sembra però che per Mercoledì 2 bisognerà ancora aspettare.

Chiudiamo con Billy Zane, famosissimo per il suo ruolo di Cal in Titanic. Ultimo film nel 2020 e progetti saltuari con poco riscontro di pubblico per un attore che non ha più ritrovato la sua dimensione al cinema. E sapevate di quando la crew di Titanic era finita sotto allucinogeni?

