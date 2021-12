47 Ronin: le riprese del sequel sono iniziate a Budapest!

Qualche tempo fa è stato annunciato il sequel di 47 Ronin, cult del 2013 con protagonista Keanu Reeves. Adesso arriva una novità sulla produzione del film: la Universal 1440 Entertainment ha annunciato che le riprese sono iniziate a Budapest.

Si tratta sicuramente di una scommessa, perché in verità il film originale non andò bene, né da un punto di vista di guadagni, né come critica. Eppure il suo sequel potrebbe essere completamente un'altra storia. E' infatti in programma un certo stravolgimento. Se ricordate bene 47 Ronin eccontava di un samurai emarginato nel Giappone dell'era medievale, che si unisce a un gruppo di 46 samurai per riuscire ad abbattere un nemico non umano.

Secondo quanto riportato dalla produzione, questa volta la pellicola sarà ambientata in tempi moderni, e il regista Ron Yuan porterà una "visione di guerrieri samurai diversa e inclusiva". Sarà dunque un fantasy action-adventure che ci porterà 300 anni dopo gli eventi della prima pellicola, in un mondo dove i clan di samurai esistono soltanto in segreto.

Keanu Reeves non tornerà in questo sequel, lasciando spazio a due nuovi attori: Anna Akana, che conosciamo per i suoi ruoli in Ant-Man e Jupiter's Legacy, e Mark Dacascos, veterano dei film d'azione visto in John Wick: Chapter 3.

Cosa ne pensate di questo sequel? Nell'attesa del suo arrivo, noi vi lasciamo con la nostra recensione di 47 Ronin.