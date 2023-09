47 Ronin, cosa c'entra il film con Keanu Reeves con Harry Potter e Lo Hobbit?

Ci sono vizi che accomunano alcune produzioni che, sulla carta, non avrebbero neanche mezzo punto di contatto: difficile, ad esempio, pensare che gli ultimi film di Harry Potter o la trilogia de Lo Hobbit possano aver influito in qualche modo sullo sviluppo di 47 Ronin. Eppure un filo conduttore che lega i tre film c'è eccome.

Andiamo con ordine: uscito sul finire del 2013 (e distribuito in Italia durante i primi mesi del 2014), il film con Keanu Reeves sarebbe dovuto sbarcare in sala quasi due anni prima, vale a dire nel 2012. Cosa rallentò la produzione al punto da far slittare la data d'uscita di ben due anni? È qui, in effetti, che entrano in gioco i franchise citati in apertura.

La produzione decise infatti di capitalizzare al massimo l'immagine di Keanu Reeves, inserendo una love story inizialmente non prevista e un bel po' di scene di combattimento che non avrebbero dovuto far parte del film: una decisione presa in seguito a quanto fatto proprio da Harry Potter e Lo Hobbit, che come ben sappiamo videro l'inserimento di scene d'azione e d'amore create ad hoc per il cinema (pensiamo allo scontro tra Harry e Voldemort ne I Doni della Morte - Parte 2, ma anche alla tanto detestata Tauriel de Lo Hobbit). Buon esempio o cattivo esempio? Sta a voi deciderlo! Qui, intanto, trovate la nostra recensione di 47 Ronin.