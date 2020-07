47 Metri - Uncaged, in streaming l'horror con le figlie di Sylvester Stallone e Jamie Foxx

47 Metri - Uncaged, sequel dell'horror a base di squali con protagoniste Sistine Stallone e Corinne Foxx, è disponibile per lo streaming on demand nel mercato italiano.

Il film è disponibile sulle piattaforme Google Play, iTunes, Sony Playstation, Xbox, Chili, Rakuten, e Amazon Prime Video Store.

47 Meters - Uncaged vede tra i protagonisti le figlie dei premi Oscar Jamie Foxx e Sylvester Stallone. Nel cast troviamo anche John Corbett (Sex in the City), Nia Long (Empire), Sophie Nélisse (Storia di una ladra di libri), Brianne Tju (Scream), Davi Santos (Polaroid) e Khylin Rhambo (Teen Wolf).

La storia, come mostrato nel trailer ufficiale, racconta di quattro ragazze adolescenti che decidono di fare immersioni subacquee tra le rovine di una città sommersa: la loro escursione, purtroppo, si trasforma in un incubo terrificante quando le giovani protagoniste scopronodi non essere sole nelle caverne sommerse, il cui claustrofobico labirinto si spinge anche nel territorio di caccia di un branco di squali bianchi.

L'anno scorso Sylvester Stallone aveva sponsorizzato il film con un post su Instagram: “Molto bene, amici, sono qui per promuovere senza vergogna questo film perché c’è mia figlia e perché è proprio forte! Non mi piace ammetterlo, ma mi sono spaventato a morte un bel po’ di volte! Così mi farebbe molto piacere che i miei follower andassero a vedere questo film pieno d’azione, poi preparatevi al ritorno di Rambo!”.