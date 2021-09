47 metri: Great White, gli squali tornano a mietere vittime nel trailer del nuovo capitolo

Adler Entertainment ha diffuso in streaming il trailer italiano di 47 metri: Great White, che come si intuisce dal titolo dovrebbe essere un nuovo capitolo del franchise di 47 metri; tuttavia, il film non appartiene a quel franchise ma in Italia si è scelto di integrarlo ad esso sia per via delle tematiche affini sia per via del team produttivo.

I produttori di 47 metri: Great White - che nell'originale è intitolato solamente Great White - sono gli stessi dietro il franchise che ha prodotto i film 47 metri e 47 metri: Uncaged, pellicole horror incentrate sulla ferocia degli squali. Anche in questo film gli squali la fanno da padrone e tornano a mietere vittime in un film che ovviamente è una rivisitazione di un genere molto battuto al cinema con l'aggiunta del tipico luogo da isola deserta, dove lo squalo è la minaccia da affrontare per la propria sopravvivenza.

Diretto da Martin Wilson e scritto da Michael Boughen, il film racconta le vicende di un gruppo di sfortunati viaggiatori, che si trovano a bordo di un idrovolante arenato ad alcune miglia dalla costa, circondati da due squali bianchi particolarmente affamati. Nel cast troviamo Katrina Bowden, Aaron Jakubenko, Tatjana Marjanovic e Kimie Tsukakoshi.

L'ultimo (vero) capitolo del franchise era 47 Meters Down: Uncaged (in precedenza intitolato 47 Meters Down: The Next Chapter), horror / thriller ambientato sott'acqua, diretto ancora una volta da Johannes Roberts (47 Meters Down, The Other Side of the Door), da una sceneggiatura scritta a quattro mani da Ernest Riera e dallo stesso Roberts. Nel cast c'erano anche le figlie di Sylvester Stallone.

Su queste pagine trovate sia la recensione di 47 metri, che la recensione di 47 metri: Uncaged.