47 Meters Down: Uncaged, ecco il primo trailer ufficiale dello shark movie!

Dopo il fantastico omaggio a Lo Squalo del nuovo poster di poster di 47 Meters Down: Uncaged, è stato diffuso in rete (via Bloody Disgusting) il primo trailer ufficiale del sequel di 47 metri, shark movie che nel 2017 ha riscontrato un ottimo successo al botteghino estivo.

Il trailer, che potete visionare in alto, fa capire chiaramente che il film sarà molto diverso dal primo capitolo: ci troviamo infatti davanti ad una sorta di versione subacquea di The Descent nella quale i personaggi rimangono intrappolati in delle caverne sottomarine in balia di un grosso - e affamato - squalo bianco.

Questa la sinossi ufficiale: "Il film racconta la storia di quattro teenager che si immergono nelle acque di una città sommersa abbandonata. La loro avventura si trasforma rapidamente in un storia dell'orrore quando si rendono conto di non essere soli all'interno di questa caverne. Mentre nuotano sempre più in profondità di questo labirinto caustrofobico, i ragazzi entrano nel territorio della più letale specie di squalo dell'oceano."

Tra i protagonisti troveremo Sistine Stallone e Corinne Foxx, figlie di Sylvester Stallone e Jamie Foxx, al loro debutto cinematografico. Nel cast anche Brea Bassinger, John Corbett e Nia Long, per un'uscita prevista nelle sale americane il prossimo 16 agosto. Non abbiamo ancora notizia sulla distribuzione italiana.



