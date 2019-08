47 Meters Down: Uncaged, Sylvester Stallone invita I fan a vedere il film!

Seguito del film a base di gabbie subacquee e squali assassini, 47 Meters Down: Uncaged si è guadagnato un testimonial strepitoso per la sua uscita statunitense: un video su Instagram postato personalmente da Sylverster Stallone consiglia ai follower di andare in sala per vedere il film con sua figlia, Sistine Rose.

Con la viralità delle reti sociali ciò che prima era impensabile oggi è a portata di mano: chi si sarebbe immaginato di vedere un attore alle prese con il proprio smartphone per l'anteprima del film interpretato dalla propria figlia?

Così basta un account Instagram e un polso abbastanza fermo per immortalare la nuova trovata di Sylvester Stallone, fotografato ancora per Rambo V e ora al cinema per vedersi 47 Meters Down: Uncaged.

In realtà si tratta di un vero e proprio impegno familiare, dal momento che nel film figura anche Sistine Rose Stallone, la figlia dell’attore – anche se non è l’unica rampolla nota del cast –; a detta del papà la pellicola promette una dose massiccia di tensione e momenti di adrenalina pura, tanto che lo stesso Stallone dichiara di aver fatto qualche salto di troppo sulla poltrona.

Ecco le parole del post: “Molto bene, amici, sono qui per promuovere senza vergogna questo film perché c’è mia figlia e perché è proprio forte! Non mi piace ammetterlo, ma mi sono spaventato a morte un bel po’ di volte! Così mi farebbe molto piacere che i miei follower andassero questo weekend a vedere questo film pieno d’azione, poi preparatevi al ritorno di Rambo!”.

Il film è uscito nelle sale statunitensi il 16 Agosto 2019, mentre la data di uscita in Italia non è ancora nota.