Una 44 Magnum per l'Ispettore Callaghan, i tristi fatti di cronaca che ispirarono il film

L'indagine che porta il celebre Dirty Harry di Clint Eastwood a sospettare dei suoi stessi colleghi poliziotti in quel cult assoluto che è Una 44 Magnum per l'Ispettore Callaghan è non solo una delle più note vicende poliziesche mai narrate sul grande schermo, ma anche il rifletto di alcuni fatti di cronaca accaduti proprio in quegli anni.

Nel film di Ted Post vediamo infatti Harry Callaghan dare la caccia ad alcuni agenti di polizia che, venuti a noia di un sistema giudiziario a loro modo di vedere eccessivamente indulgente, decidono di farsi giustizia da soli in maniera violenta e sconsiderata: una dinamica che richiama molto da vicino quelle di alcuni fatti avvenuti in Brasile solo pochi anni prima.

Per la sceneggiatura del film del 1973, infatti, John Milius trasse evidentemente ispirazione dal caso delle Squadre della Morte che, sul finire degli anni '60, avevano messo a ferro e fuoco un Brasile che viveva i primi anni del cosiddetto regime dei Gorillas: si trattava, in questo caso, di squadre di poliziotti che cominciarono ad agire con l'intento di dar la caccia ai criminali muovendosi anche al di fuori dei limiti imposti dalla legge, ma finirono poi prevedibilmente con l'essere un vero e proprio braccio armato del regime dittatoriale, piombando addosso ad oppositori politici e personaggi scomodi vari.

Fatti, quelli delle Esquadrao da Morte, a cui lo stesso Dirty Harry fa breve ma esplicito riferimento nel corso del film: eravate a conoscenza di questa storia? Fatecelo sapere nei commenti! Qui, intanto, vi lasciamo un nostro approfondimento su Una 44 Magnum per l'Ispettore Callaghan.