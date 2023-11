Una 44 Magnum per l'Ispettore Callaghan è il film preferito di Clint Eastwood della saga!

L'Ispettore Callaghan è uno dei ruoli che ha reso Clint Eastwood una icona mondiale, superando il ruolo del pistolero errante. L'attore e regista si è sempre definitivo entusiasta di aver lavorato a quei progetti ma, solo dopo anni, a confessato quale delle pellicole della saga fosse la sua preferita.

Andando oltre i tristi fatti che ispirarono la trama de Una Magnum 44 per l'Ispettore Callaghan, la pellicola fece comunque storia nel genere. Clint Eastwood è sempre stato particolarmente coinvolto all'interno della lavorazione dei film sia per quanto riguarda le storie da raccontare sia come metterle in scena. La saga dell'ispettore Callaghan ebbe il merito di allontanare Clint Eastwood dal personaggio del celebre pistolero dei film di Sergio Leone.

Nonostante la lunghissima carriera e i cinque film realizzati sulla storia dell'Ispettore Callaghan, secondo quanto dichiarato da Eastwood, Una 44 Magnum per l'Ispettore Callaghan sarebbe la sua preferita tra le pellicole della saga. La possibilità di raccontare una storia così attinente alla realtà, ispirata a dei gruppi di combattimento brasiliani che si facevano chiamare Squadre della Morte, pare avesse particolarmente colpito l'attore, tanto da eleggere la pellicola a sua preferita della serie.

Alla veneranda età di 93 anni, Clint Eastwood sta lavorando al suo ultimo film. Sono trapelati, infatti, i primi dettagli di Juror #2, titolo di lavorazione dell' ultima pellicola della carriera del regista. Cosa ne pensate? Raccontatecelo nei commenti!