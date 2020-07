Questi sono i 40, quando Paul Rudd improvvisò... una flatulenza!

Questa sera su La5 va in onda Questi sono i 40, commedia del 2012 diretta da Judd Apatow che vede come protagonisti Paul Rudd e Leslie Mann nei panni di una coppia in piena crisi di mezza età. Il film è uno spin-off di Molto incinta.

Alla soglia dei quarant'anni, Debbie e Pete vedono vacillare la stabilità della loro famiglia ma soprattutto della loro relazione. Tra problemi finanziari, incomprensioni, la ribellione delle figlie e i difficili rapporti con i rispettivi padri la coppia cerca di trovare una via d'uscita e dare una svolta al loro stile di vita.

Per l'occasione, abbiamo raccolto per voi tutte le curiosità più imperdibili sul dietro le quinte di Questi sono i 40.

Le flatulenze di Pete in una delle scene ambientate nella camera da letto non facevano parte della sceneggiatura, ma furono improvvisate sul momento da Paul Rudd, con Leslie Mann che capì la situazione e improvvisò a sua volta una reazione indignata.

Le due ragazze che interpretano le figlie della coppia sono le figlie di Leslie Mann e Judd Apatow.

Il film contiene la prima performance dal vivo dei Graham Parker and The Rumor dopo oltre 30 anni. Molti membri della band, infatti, portarono i propri figli ad assistere perché non avevano mai visto i loro padri sul palco.

Il coinvolgimento di Graham Parker nacque da uno scambio di battute tra Apatow e un suo amico, il quale aveva letto sul blog del cantante che stavo provando a portare la sua musica in un film. Nel blog c'era letteralmente scritto: "Sei là fuori, Judd Apatow?".

