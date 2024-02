40 persone sono rimaste intrappolate in un cinema durante The Holdovers!

Vi è mai capitato di rimanere chiusi in un cinema? È successo a 40 persone a Botafogo, nella Zona Sud di Rio de Jaineiro, durante la proiezione di The Holdovers-Lezioni di vita, film candidato agli Oscar con Paul Giamatti e Dominic Sessa (qui la recensione del film di Alexander Payne).

I fatti risalgono a sabato scorso, poco prima di mezzanotte: un gruppo di persone si è trovato chiuso dentro il cinema Estação Net Rio e ha cercato di attirare l'attenzione dei passanti gridando: "Siamo in trappola, ci hanno dimenticati chiusi qui". I dipendenti del cinema avevano chiuso la struttura, dimenticando completamente la presenza dei 40 spettatori: quest'ultimi si sono accorti della stranezza della situazione già dai titoli di coda, quando solitamente si accendono le luci della stanza. Una volta che si sono resi conto dell'anomalia, si sono fatti strada con le torce dei cellulari, fino ad arrivare all'atrio e scoprire che il cinema era chiuso. La gente, ritrovatasi chiusa dentro la struttura, ha chiamato la polizia e i vigili del fuoco, e ha iniziato a chiedere aiuto ai passanti attraverso la grata aperta. Alla fine la voce è arrivata ai due dipendenti responsabili della chiusura anticipata, che si erano fermati a pochi metri di distanza in un altro cinema dello stesso gruppo.

Un errore "assurdo e surreale" secondo Adriana Rattes, socia fondatrice del Grupo Estação. In seguito gli amministratori del gruppo di cinema hanno offerto un risarcimento alle persone coinvolte, abbastanza provate dalla breve ma spaventosa esperienze. Anche Rattes comprende la surrealtà dell'esperienza: "È stato terribile e nessuno immaginava che potesse accadere. Dopo 40 anni di attività, se avessimo fatto questa cosa più di una volta, adesso non lavoreremmo. Immagina se queste persone fossero rimaste tutta la notte lì dentro: ho gli incubi solo a pensarci".

Quali sono gli altri film candidati agli Oscar oltre The Holdovers? Qui trovate tutte le nomination degli Oscar 2024.