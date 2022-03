Questi sono i 40: Judd Apatow al lavoro sul sequel 'This is 50', tornerà anche Paul Rudd?

Nel corso di un'intervista concessa a The Wrap, Judd Apatow ha dichiarato di essere al lavoro sul sequel della sua commedia generazionale Questi sono i 40, che vedeva protagonisti Paul Rudd, Leslie Mann e la figlia Maude. L'idea era nella testa del regista e produttore già da tempo, ma adesso pare che i tempi siano finalmente maturi.

A quanto pare, il sequel si focalizzerebbe sugli stessi personaggi ma descrivendoli nel presente in cui hanno superato la soglia dei 50 anni (Paul Rudd ha anche l'età giusta avendo 52 anni). Ecco cosa ha dichiarato Apatow a The Wrap sul sequel, che dovrebbe intitolarsi This is 50: "Non avrei potuto farlo cinque anni fa e non posso farlo tra cinque anni, quindi l'ho delineato e spero che sia qualcosa che riusciremo a fare. Sento che [This Is 40] è invecchiato molto bene, e sembra sempre che tutti lo guardino quando compiono 40 anni e dicano, 'Oh, ora capisco tutto'. Quindi sono entusiasta di metterlo insieme".

Anche se l'intenzione sarebbe quella di realizzarlo il prima possibile, e non tra cinque anni, Apatow non ha confermato se This is 50 sarà il suo prossimo film. Il regista e produttore è impegnato nella campagna promozionale di The Bubble in uscita su Netflix il prossimo 1° aprile.

Ispirata alla singolare vicenda produttiva dietro il film Jurassic World: Dominion (ma non direttamente collegata a essa), durante la quale il cast del film è stato bloccato per mesi nel Regno Unito per portare a termine le riprese del film nonostante i continui stop, ritardi e rinvii dovuti alla pandemia, la pellicola che sarà distribuita da Netflix vedrà anch'essa un gruppo di attori costretti in hotel in attesa di poter andare avanti con le riprese di un blockbuster.